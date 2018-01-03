Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2016’da İnönü Üniversitesi rektörü olunca Turgut Özal Tıp Merkezi’nin 125 milyon TL borcu olduğunu belirtmiş, “Borç yükü ile görevi devraldık” demişti. Aynı yıl Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “124” milyon liralık borcu ve üniversitenin durumuyla ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal ile görüşmüş, gerekli çalışmaların yapılacağını bildirmişti ancak Rektör Kızılay, 2017’de yaptığı bir açıklamada borç rakamın 144 milyon TL olduğunu söylemişti.

ZAMAN TÜNELİ

Göreve yeni gelen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Ekim 2016’da yaptığı bir açıklamada Üniversiteyi borç yükü ile devraldıklarını belirterek, “Şu an hastanemizin 125 milyon sadece piyasaya borcu var. Bu borcunda 80 milyonunun vadesi geçmiş, yani faize düşmüş durumda” dedi.

BAKAN TÜFENKCİ MÜJDE VERDİ

Kasım 2016’da ise Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 124 milyon liralık borcu ve üniversitenin durumuyla ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal ile görüştü. Yılsonu artan ödeneklerden kurumun borçlarının ödeneceğini söyleyen Tüfenkci, 1-2 ay sonra konuyla ilgili çalışmaların başlayacağını müjdeledi.

“GİDİN SIKINTIYI İLK AĞIZDAN ANLATIN”

4 Kasım 2016 tarihinde Hürriyet gazetesi köşe yazarı Vahap Munyar, konu hakkında şunları dile getirdi:

“İnönü Üniversitesi’nin yeni akademik yıl töreni sonrası Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte Rektör Prof. Ahmet Kızılay’ın odasındayız... Odada Malatya Valisi Mustafa Toprak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatyalı İş Adamları Derneği Başkanı Yunus Akdaş, Malatya Eğitim Vakfı eski Başkanı Şaban Taçyıldız, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Hakan Parlakpınar var. Rektör Prof. Kızılay, Malatya Milletvekili olan Bakan Tüfenkci’ye İnönü Üniversitesi bünyesindeki Turgut Özal Tıp Merkezi’nin borç sıkıntısını açtı:

-120 milyon lira borcumuz var. Bunun 80 milyon lirasının vadesi geçmiş durumda. Ödemelerde 11 ay gerideyiz. Borcu kendi imkanlarımızla kapatma gücümüz yok.

Başhekim Prof. Parlakpınar araya girdi:

- Hacettepe, Gazi gibi üniversitelere bütçeden yardım yapılıyor. Turgut Özal Tıp Merkezi bu yardımlardan hiç pay alamıyor. Borç yüzünden yeni malzeme alımı yapmakta zorlanıyoruz. Tıp merkezimizde profesör var, hemşire yetersiz. Bu nedenle daha fazla sayıda hastaya hizmet verebilecekken, yataklar, ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri boş duruyor.

Tüfenkci, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı aradı. Ağbal, sorunu çözme konusunda umut yerine İnönü Üniversitesi Rektörü’ne randevu sözü vermekle yetindi. Tüfenkci, Rektör’e döndü:

-Gidin, yeniden ilk ağızdan sıkıntıyı anlatın.”

“BORÇ ARTMIYOR” DEDİ AMA…

2016’nın Aralık ayında ise Üniversitenin borcuyla ilgili Maliye Bakanlığından destek talep ettiklerini ancak henüz bir destek gelmediğini kaydeden Rektör Ahmet Kızılay, “Üniversite hastaneleri borçlarıyla gündemde olmak yerine başarılılarıyla gündem de olması gerekir. Tabi üniversite hastanemizde çok önemli ve başarılı ameliyatlar gerçekleştirilmekte. Aslında bunların konuşulması lazım ama biz ne yazık ki borcunu konuşuyoruz. Hastanemizin borcuyla alakalı iki çalışma yürüttük. Biri gelir giderimizi dengede tutmaktı. Bunu önemli ölçüde sağladık. Borç artmıyor, kısmen de cüzi miktarda da azalttık. Mevcut işleyişi, gelir gider dengesini oturtarak. Mevcut borcumuz içinde Maliye Bakanlığımızdan da bir destek talep ettik. Henüz 2016 yılının son günlerine kadar henüz bu manada bir destek alamadık. Ümit ediyorum ki bir destek olur” ifadelerinde bulundu.

Son olarak, tarih 2017’nin Aralık ayı… İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2017 yılı değerlendirme toplantısında şöyle bir açıklama yaptı:

“Turgut Özal Tıp merkezi hakkında da bilgiler veren Rektör Kızılay, "Turgut Özal Tıp merkezi şehrimizin ve ülkemizin sağlık anlamında gurur kaynağı olan bir hastanemizdir. Hastanemizde 2017 yılında gelen hastalarımızın yüzde 58’i Malatya il sınırları içerisinde yüzde 42’si ise Türkiye’nin her yerinde gelen hastalarda oluşuyor. Bu yüzde 42’nin bir buçuğu ise yurt dışında gelen hastalarımız Suriyeli hastaları saymıyoruz, onları yurt içi gruba sayıyoruz. Hastane olarak bu yıl sağlık turizmine de aktif olarak başladık. Hastanemiz borç yükü durumu ise devir aldığımızda 144 milyon borcu yükümüz vardı. Bunun yaklaşık 15 milyonunu şu ana kadar ödemiş durumdayız.”

Tıp alanında ismini duyurmuş olan Malatya’da Turgut Özal Tıp Merkezi’nin borç durumunu takip etmeye devam edeceğiz.













TÜRKAN YILDIZ