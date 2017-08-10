Kiltepe Mahallesi’nin bazı sokaklarında doğalgaz şirketinin gazı yapıp, doğalgaz çalışması yaptıktan sonra işini tamamlamadığı iddiası hem sokak sakinleri hem de Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş tarafından tepkiyle karşılandı. Doğalgaz şirketinin çalışmaları tamamladığı için sokak yollarının asfaltlanmadığını ileri sürerek, gazetemize açıklama yapan Muhtar Demirtaş, sokakta bulunan evlere doğalgaz kutusu konmadığını da öne sürdü.

ASFALT YAPILMASI LAZIM

Vatandaşların çok perişan olduğunu savunan Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, “Kiltepe Mahallemizin 7-8 tane sokağında doğalgaz çalışmasından dolayı hat döşendi fakat akabinde her kapının önüne bir kutu konulması gerekiyordu. Kutu konulmayınca Yeşilyurt Belediyesi buraya asfalt yapamıyor. Önce kutu konulması sonra asfalt yapılması lazım. Ama biz son iki aydır bunların gelip yapılmasını bekliyoruz. Halkımız pencerelerini açamıyor tozdan, topraktan. Bu sıcakta evlerini serinletemiyor. Çok perişan durumdayız” diye konuştu.

HALKI DÜŞÜNMELERİ LAZIM

Muhtar Demirtaş, “Enerji Planlamaya, Başbakanlık BİMER’e yapılan şikâyet ve gönderilen dilekçeler karşılıksız kaldı. Bizim sitemimiz özel sektör olan bu şirkete ve bunu finanse eden siyasetedir. Siyasetçiler bunu özel sektöre finanse ederken halkı düşünmeleri lazım. Siyasetin bunu denetleyen mekanizmaları olması gerekiyor. Bir kişinin 2 dudağı arasında 8 sokak toz, toprak içerisinde. Şu anda belediye personelleri bu sokakları asfaltlasalar da doğalgaz kutusu konulurken asfalt yapılan yerler tekrar kazılacak. Doğalgaz hatları yapıldıktan sonra kutular da konulsa kötü mü olur? İnsanlarımız bıkmış durumda. Artık bir şekilde bunu halletmemiz lazım” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL