Kiltepeli vatandaşlardan sağlık ocağı eylemi

Sungur Sokak'ta toplanan mahalleliler mahalleye yapılması planlanan uyuşturucuyla mücadele kurumu yerine sağlık ocağı isteyerek yetkililerden yardım istedi.

Mahalle sakinlerinin adına konuşma yapan Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş, "Daha önce FETÖ terör örgütünden kalan 5 katlı binamız var burada uyuşturucuyla mücadele yerine mahalle sakinleri olarak sağlık ocağı yapılmasını istiyoruz. Yaklaşık 2 Yıldır mücadele veriyoruz, Sağlık İl müdürlüğü tarafından bizlere daha önce '2 bin imza toplayın' demişlerdi, Biz Mahalle sakinleri olarak 2 bin 500 adet imza topladık ama bizleri mağdur ediyorlar, siyasetçilerimiz buraya geldiler, bizlerden destek istediler, biz de destek verdik ama şimdi burada uyuşturucuyla mücadele yerine sağlık ocağı istiyoruz. Buradan yaklaşık 5 km uzakta olan sağlık ocağı var. Çarmuzu sağlık ocağı ne bize ne de Kiltepe Mahallesine yakın. Yaşlılar, çocuklar, kadınlar nasıl gidecek? Kiltepe Mahallesi nüfus olarak yoğun olan bir yer" ifadelerini kullandı.

Yetkililerden destek isteyen mahalle sakini Derviş Uçar, "1961 yıldan beri ben Kiltepe Mahallesi'nde yaşıyorum. Biz mahalle sakini olarak burada sağlık ocağı istiyoruz. Mahallemizde uyuşturucuyla mücadele istemiyoruz, biz vatandaş olarak hizmet istiyoruz" dedi.

Mehmet Gültekin isimli mahalle sakini de, "Seçimlerde bizlerden oy isteyen vekillerimiz bizlerin sorunlarına çözüm bulmuyorlarsa biz de mahalle sakinleri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına giderek sorunlarımızı anlatırız. Biz mahallemizde sağlık ocağı istiyoruz. Nüfus yoğunluğu çok ama sağlık ocağımız yok" diye konuştu.

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