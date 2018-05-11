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Kilo verdiler, ödülü kaptılar

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi, sağlıklı kilo verme programı ile kadınların kilo vermesine öncülük ediyor. Bu kapsamda bir sene boyunca düzenli olarak kiloları ölçülen kadınlar arasından en çok kilo veren kadınlara Kuran-ı Kerim ve çeyrek altın verildi

Kilo verdiler, ödülü kaptılar

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi, sağlıklı kilo verme programı ile kadınların kilo vermesine öncülük ediyor. Bu kapsamda bir sene boyunca düzenli olarak kiloları ölçülen kadınlar arasından en çok kilo veren kadınlara Kuran-ı Kerim ve çeyrek altın verildi

11 Mayıs 2018 Cuma 11:32
Kilo verdiler, ödülü kaptılar

Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, düzenledikleri kilo verme programları kapsamında yüzlerce kadın arasında en çok sağlıklı kilo verenlerin ödüllendirildiğini ifade etti.

Bulut, amaçlarının toplumda obezite konusunda bir farkındalık yaratıp, kadınları sağlıklı kilo vermeye teşvik etmek olduğunu belirtti.

OBEZİTEYE SAVAŞ

Bulut, “Dünyanın obezite ile boğuştuğu ve obezitenin çağın hastalığı olduğuna dikkat çekerek, kadınlarımıza kilo verme noktasında ciddi anlamda destek olmaya devam ediyoruz. Onlarda kilo vererek bizlere destek oluyorlar” dedi. 

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HABER MERKEZİ

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MalatyaKent KonseyiKilo Vermeödül
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