Kilo verdiler, ödülü kaptılar

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi, sağlıklı kilo verme programı ile kadınların kilo vermesine öncülük ediyor. Bu kapsamda bir sene boyunca düzenli olarak kiloları ölçülen kadınlar arasından en çok kilo veren kadınlara Kuran-ı Kerim ve çeyrek altın verildi