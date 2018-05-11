Kilo verdiler, ödülü kaptılar

Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, düzenledikleri kilo verme programları kapsamında yüzlerce kadın arasında en çok sağlıklı kilo verenlerin ödüllendirildiğini ifade etti.
Bulut, amaçlarının toplumda obezite konusunda bir farkındalık yaratıp, kadınları sağlıklı kilo vermeye teşvik etmek olduğunu belirtti.
OBEZİTEYE SAVAŞ
Bulut, “Dünyanın obezite ile boğuştuğu ve obezitenin çağın hastalığı olduğuna dikkat çekerek, kadınlarımıza kilo verme noktasında ciddi anlamda destek olmaya devam ediyoruz. Onlarda kilo vererek bizlere destek oluyorlar” dedi.
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HABER MERKEZİ