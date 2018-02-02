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KİLİS VE REYHANLI'YA 6 ROKET ATILDI!

Kilis ve Reyhanlı'ya 6 roket atıldı!Kilis ve Reyhanlı'ya 6 roket daha atıldı. Kilis'e düşen roketlerden birinin patlamadığı öğrenildi. Kilis ve Reyhanlı'daki saldırılarda 1 şehidimiz ve 10 yaralımız olduğu belirtildi.

KİLİS VE REYHANLI'YA 6 ROKET ATILDI!

Kilis ve Reyhanlı'ya 6 roket atıldı!Kilis ve Reyhanlı'ya 6 roket daha atıldı. Kilis'e düşen roketlerden birinin patlamadığı öğrenildi. Kilis ve Reyhanlı'daki saldırılarda 1 şehidimiz ve 10 yaralımız olduğu belirtildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 14:28
KİLİS VE REYHANLI'YA 6 ROKET ATILDI!

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 3 roketin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düşmesi sonucu 1 kişi şehit oldu, 5 kişi yaralandı.

Terör örgütü mensuplarınca atılan roketler Fidanlık Mahallesi'nde eski sanayi bölgesi ile Adabucak Mahallesi'ne ve Kırıkhan-Reyhanlı karayolu kenarına düştü. Sanayi bölgesindeki bir iş yerine düşen roket nedeniyle 1'i ağır 6 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Güvenlik güçleri olay yerlerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Suriye'deki terör örgütleri tarafından ateşlenen 3 roket, Kilis'e düştü. Roketlerden birinin patlamadığı öğrenilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'de bulunan terör mevzilerinden ateşlenen 3 roket Kilis'e düştü. Roketlerden biri eve, biri de yola isabet etti. Patlamadığı öğrenilen bir roketin ise kontrollü şekilde patlatılacağı bildirildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
KilisReyhanlı6 Roket
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