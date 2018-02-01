Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen bir roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü.

Suriye’deki terör örgütleri tarafından Kilis’e roket atıldı. Roketin bir iş yerine isabet ettiği ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Reyhanlı'ya atılan roket mezarlığa düştü

Terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Afrin bölgesinden ateşlenen bir roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlığa düştü. Türk Silahlı Kuvvvetleri'nin, Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristler tarafından atılan bir roket Gültepe Mahallesi'ndeki Reyhanlı Asri Mezarlığı'na düştü. Bir mezarlığa isabet eden roket çukur açtı. Saldırıda herhangi can kaybı ve yaralanma olmadı.

Bölge sevk edilen ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Roketin atıldığı bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri de füze ve obüslerle misliyle karşılık verdi.