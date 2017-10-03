Yeşiltepe bölgesinde bulunan Seyran Mahallesi Canfeda Sokağı’nda mazgallardan gelen pis koku nedeniyle vatandaşlar kendilerince bir yöntem buldular. Yetkililere defalarca şikayet etmelerine rağmen herhangi bir çözüm bulunmamış, bu nedenlerde sokak sakinleri mazgalların üzerine halı ve kilim serdiler. Kendilerince sorunlarına çözüm bulan vatandaşlar, yetkililerden de yardım istiyorlar.

Mazgallardan gelen koku nedeniyle mazgalların üzerini halı ve kilimlerle kapattıklarını dile getiren vatandaşlar, 2-3 yıldan bu yana bu sorunun olduğunu söylediler.

KOKUYU ENGELLEYEMEDİ

Mazgallardaki koku nedeniyle yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, “Uzun zamandan bu yana bu mazgallardan lağım kokusu geliyor. Çok rahatsız oluyoruz. Biz de kendimizce bir çözüm bulup mazgalların üzerini eski halı ve kilimlerle kapadık. Yaklaşık 2-3 yıldır burasının üzeri halı ve kilimlerle kapalı. Kokuyu engelleyemedi. Bizler hala kokudan dolayı rahatsızız. Yetkililere söyledik, haber yaptırdık çözüm bulamadık. Yağmur yağdığında halılardan dolayı bu seferde sular mazgallardan gidemiyor. Üzerini açsak kokudan duramıyoruz. Biz buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL