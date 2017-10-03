03 Ekim 2017 Salı

“Adalet istiyoruz”

Kilim de çare olmadı

Mazgallardan gelen lağım kokusundan dolayı vatandaşlar kendilerince bir çözüm üreterek mazgalların üzerini halı ve kilimlerle kapattılar. Buldukları yönetimin işe yaramadığını ve halen lağım kokusundan rahatsız olduklarını ifade eden Seyran Mahallesi Canfeda Sokağı sakinleri yetkililerden yardım istiyor.

03 Ekim 2017 Salı 12:49
Kilim de çare olmadı

  Yeşiltepe bölgesinde bulunan Seyran Mahallesi Canfeda Sokağı’nda mazgallardan gelen pis koku nedeniyle vatandaşlar kendilerince bir yöntem buldular. Yetkililere defalarca şikayet etmelerine rağmen herhangi bir çözüm bulunmamış, bu nedenlerde sokak sakinleri mazgalların üzerine halı ve kilim serdiler. Kendilerince sorunlarına çözüm bulan vatandaşlar, yetkililerden de yardım istiyorlar.

Mazgallardan gelen koku nedeniyle mazgalların üzerini halı ve kilimlerle kapattıklarını dile getiren vatandaşlar, 2-3 yıldan bu yana bu sorunun olduğunu söylediler.

KOKUYU ENGELLEYEMEDİ
  Mazgallardaki koku nedeniyle yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, “Uzun zamandan bu yana bu mazgallardan lağım kokusu geliyor. Çok rahatsız oluyoruz. Biz de kendimizce bir çözüm bulup mazgalların üzerini eski halı ve kilimlerle kapadık. Yaklaşık 2-3 yıldır burasının üzeri halı ve kilimlerle kapalı. Kokuyu engelleyemedi. Bizler hala kokudan dolayı rahatsızız. Yetkililere söyledik, haber yaptırdık çözüm bulamadık. Yağmur yağdığında halılardan dolayı bu seferde sular mazgallardan gidemiyor. Üzerini açsak kokudan duramıyoruz. Biz buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştular. 

MUTLU SARIGÜL
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