Kıbrıs Barış Harekatı 44. yıl dönümünde anıldı

Kıbrıs Barış Harekatı’na zemin hazırlayan gelişmeler 1959'da başladı. Zürih ve Londra anlaşmalarıyla Türk ve Rum halklarının eşitliğine dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Rumlara ait silahlı gruplarca 1963'ten itibaren gerçekleştirilen saldırılar sonucu Kıbrıs Türkleri, ülke yönetiminden baskı ve zulümle uzaklaştırıldı. Rumların yürüttükleri saldırılar ve ambargolar 1963-1974 yılları arasında artarak devam etti.

“AYŞE TATİLE ÇIKSIN”

1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'u devrildi. Darbe haberi Ankara'ya ulaşınca Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Başbakan Bülent Ecevit, toplantının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Kıbrıs'a müdahale ihtimaline karşı hazırlık yapılması yönünde talimat verdi. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM olağanüstü toplantıda, Kıbrıs'ta darbe sonucu ortaya çıkan durumu görüştü. 19 Temmuz'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir filo, çıkarma gemileriyle Akdeniz'e açıldı. Kıbrıs Barış Harekatı, TSK'ye bağlı birliklerin Lefkoşa-Hamitköy-Gönyeli ve Pınarbaşı bölgelerine hava indirme, Yavuz Plajı'na denizden çıkarma yapmasıyla 20 Temmuz'da başladı. Harekatın parolası ise “Ayşe tatile çıksın” olarak belirlendi. Ayşe, Cenevre Konferansı’na katılan dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızının adıydı. Bundan sonra ise gelişmeler devam etti.

Bu anlamda Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 44 yıl geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da anma programları gerçekleştirildi. Bir program da Malatya’da yapıldı.

“TÜRK MİLLETİNİN ŞANINI, ŞEREFİNİ DÜNYAYA GÖSTERDİNİZ”

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan TÜMGAZİDER Malatya Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk, gazilere seslenerek, “Türk milletinin şanını, şerefini dünyaya gösterdiniz. Bugün 64-65 yaşlarında olmanıza rağmen halen savaşa hazır halde olduğunuzu tüm dünyaya göstermektesiniz” dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Atatürk Anıtı’na çelen sunumu töreni gerçekleştirdi. Törene, TÜMGAZİDER Malatya Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk, gaziler ve askeri erkan katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelen sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Burada bir konuşma yapan TÜMGAZİDER Malatya Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk, bundan 44 yıl evvel 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıslı Türkleri, Yunan ile Rum zulüm ve katliamlarından kurtarmak için 20 yaşında cennet bahçesine koşarcasına havadan ve denizden Kıbrıs Barış Harekâtı’na katıldıklarını söyledi.

KATLİAMLARA ‘DUR!’ DEMEK İÇİN…

Gazilere seslenen Başkan Öztürk, “1955 yılından beri Kıbrıslı kardeşlerimize uygulanan sindirme harekâtlarına ve 1963-1974 yılları arasında uygulanan katliamlara ‘dur!’ demek, Kıbrıslı kardeşlerimizin ‘ezanları susmasın, dalgalanan bayrakları inmesin, atalarımızın mirası olan Kıbrıs toprağı Yunanistan'a bağlanmasın’ diyerek Türk Milletinin şanını, şerefini dünyaya gösterdiniz. Bugün 64-65 yaşlarında olmanıza rağmen halen savaşa hazır halde olduğunuzu tüm dünyaya göstermektesiniz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Malatya Şehitliği’ne giden gaziler, burada dualar etti.

“ŞÜKRAN VE SAYGIYLA ANIYORUM”

Diğer taraftan Malatyalı siyasiler, harekatın yıl dönümü için bazı mesajlar yayınladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyorum. Kıbrıs Barış Harekatı’nda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum” dedi.

“MİNNETLE ANIYORUM”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümünde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum” şeklinde bir paylaşımda bulundu. busabahmalatya.com