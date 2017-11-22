Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve beraberinde oda başkanları; İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekim Yardımcısı iken Malatya Sağlık İl Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. Recep Bentli’yi ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.

“EKMEĞİ EKMEKÇİYE VER, BİR EKMEK DE ÜSTE VER”

Ziyarette konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyoruz. Yaptığınız görevlerde hep halka yakın oldunuz, halkın içerisinde oldunuz, sorunları dile getirdiniz. Ben şuna inanıyorum ki; hem Malatya için hem de bu kurum için çok faydalı olacaksınız. Çünkü bu kurumu ve Malatya’yı çok iyi biliyorsunuz. Esnaf ve sanatkarın bir tabiri vardır, ‘Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver’ diye. Ehil olan insanları göreve getirirseniz, hem o kurum başarılı olur, hem ülke başarılı olur, hem o il başarılı olur. Önemli olan ehil insanların göreve getirilmesidir. Sizin bu göreve atanmanız isabetli bir karardır ve başarılı olacağınıza, güzel hizmetler yapacağınıza inanıyoruz” diye konuştu.

DUALARIMIZ SİZİNLE

Doç. Dr. Bentli’nin Turgut Özal Tıp Merkezi’nde görev yaparken günün her saatinde ulaşma imkanı bulduklarını belirten Keskin, “İnsanlar hastanelere gittiği zaman, en ufak birinin hastayla ve hasta yakınıyla ilgilenmesi kadar mükemmel bir şey yoktur. Zaman zaman il dışında gelen hastalarımız oluyor. ‘İlk kime ulaşacağız?’ dediğimiz zaman, ‘Recep Hocaya ulaşacağız’ diyorduk. Gece aradık, gecenin saat 02.00’sinde aradık, sabah erken aradık, ama bir gün bile ‘Bu nedir?’ demediniz. Bu görevinizde de çok başarılı olacağınıza inanıyoruz. Dualarımız sizinle” ifadelerini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, ziyaret için teşekkür ederek, “Halkımızla, Malatyalılarla iç içe olmaya devam edeceğiz. Sözleşmeyi imzalamaya gittiğimizde de Sayın Bakanımızın bizden çok fazla isteği olmadı. En büyük isteği; ‘Halka dokunun’ dediler. İnşallah o özelliğimizi daha da geliştiririz, yitirmeyiz” diyerek, halkla iç içe olma prensibini yeni görevinde de devam ettireceğini kaydetti.

ACİL SERVİSLER…

Doç. Dr. Bentli şunları söyledi:

“Bizim acil servislerde sıkıntı olduğunu uzun süredir biliyoruz. Zaten bizden çoğu zaman isteği olan, gece yarısı acillerle ilgili sıkıntılar, acillerdeki hasta kabulleri ile ilgili sıkıntılar, hangi hastaneye hangi hastanın gitmesi ile ilgili sıkıntılar oluyor. Bu sorunları aşmaya çalışacağız. Turgut Özal Tıp Merkezi’nde çalışmış olmanın bir avantajı var, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çözülmesi gereken hastaların, yoğun bir şekilde Turgut Özal Tıp Merkezi’ne gitmesi, bazen oranında gerçek hastasının işlerini aksatıyor. Özellikle Beyin Cerrahinde bu sıkıntı var. Bu sorunları birden çözecek gücümüzde yok, elimizde sihirli bir değneğimizde yok Ama yavaş yavaş sistemi oturtacağız. Halka sağlık hizmetlerini en iyi şekilde nasıl ulaştırırız, bunun için uğraşacağız. Sağlıktaki memnuniyet oranı yüzde 25’lerden yüzde 75’lere çıkmış durumda. Bunu daha da üst seviyelere çıkartabilmenin çalışmalarını gerçekleştirmenin gayreti içinde olacağız.”

HABER MERKEZİ