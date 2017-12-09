ABD’ye Kudüs tepkileri sürerken konuya Malatya’da duyarsız kalmadı. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, yaptığı yazılı açıklama ile ABD’yi kınadı.

Keskin, “ABD’nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi kararına karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin almış oldukları duruşu ve kararları destekliyoruz. TBMM çatısı altındaki siyasi partilerimizin ortak hareket etmesini de takdirle karşılıyoruz” dedi.

İSLAM DÜNYASININ ORTAK TAVRI OLMADIĞI İÇİN…

Keskin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı bağrında taşıyan ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) İsra ve Miraç mucizesine şahit olan Kudüs, Müslümanlar için dini ve sembol değeri yüksek kutsal bir mekandır. Bugün ne yazık ki, İslam dünyasının kanayan yarası olarak acı çekmeye, her türlü hak hukuk tanımazlığa maruz kalmaya devam etmektedir. Son olarak ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklaması Müslümanlara karşıda bir gözdağıdır ve ne yazık ki İslam dünyasının da içinde bulunduğu hazin bir tablonun sonucudur. Bir buçuk milyarı aşkın İslam dünyasında bu konuda ortak tavır ve ortak bir duruş olmadığı için ABD böyle bir karar almıştır. En azından Türkiye olarak; hükümet, siyasi partiler, STK’lar ve topyekun Türk milleti olarak bu konuda ortak tavrımızı sonuna kadar sürdürmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin Kudüs konusundaki duruşunu ve kararlarını esnaf ve sanatkar camiası olarak destekliyoruz. Ayrıca TBMM çatısı altındaki siyasi partilerimizin bu konuda ortak hareket etmesini de takdirle karşılıyoruz.“

HABER MERKEZİ