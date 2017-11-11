Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB), 2017’nin son Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Dün Ebubekir Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya MESOB Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) Başkanı Ali Evren ve MESOB’a bağlı oda başkanları katıldı.

Programın okunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin, toplantının 2017’nin son Başkanlar Kurulu toplantısı olduğunu söyledi.

Defalarca Malatya’nın sorunlarını tartıştıklarını ifade eden Başkan Keskin, “Bir zamanlar basınla çok konuştum. Çünkü yetişme imkanım yoktu. Bir bakan, milletvekili, hatta Cumhurbaşkanı geldiği zaman bizi yaklaştırmama, konuşturmama gibi durumlarla karşılaştığımız zamanlar oldu. Ama bugün Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu’nda olmam münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanımızla gördüğünüz gibi defalarca konuştum. Defalarca camianın, Malatya’nın sorunlarını tartıştık. Bakanlarımız, Başbakanımızla istediğimiz zaman görüşme imkanımız var. Ben bundan dolayı hepsine tek tek teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ OLAN, ESNAFIN GÖNLÜNÜ KAZANMAK

“Emekli olan esnafa ‘niye çalışıyorsun?’ diye ceza veriliyordu. Maaşını da bize vereceksin deniliyordu, bunları kaldırdık” diyen Başkan Keskin, şunları dile getirdi:

“Bugün aramızda olmayan bütün esnaf kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. En önemli şey esnafın gönlünü kazanmak. Ben inanıyorum ki, esnafın gönlünü kazandık ve böyle de devam edecek. Çünkü 2 bin yıllık ahilik kültürü gelmiş. O günde ahiler var, o günde devletin kuruluşunda ahiler çok önde. Dürüstlük var, samimiyet, kardeşlik var. Bu olursa her şey güzel olur. Ben her zaman şunu söylerim: Seçimlerde yapacağın işi söyleyeceksin. Geçen gün de biri ile görüştüm: Şunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Bin dönüm yer alacağım diyor. Nasıl alacaksın? ‘Alırım’ diyor. Arkadaş Malatya’da bin dönümlük yer bulmazsın ki. Bulsan da alamazsın . Esnaf alabilir mi; alamaz. Bizim tek üzerinde durduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın şehir merkezinin içindeki askeriye kalkacak. Biz de eğer kalkarsa dedik ki Altay Kışlası’nı yeri tarıma elverişli değildir. Tamamen kaya üzerinde oluşan bir yer. Ben orayı çok iyi biliyorum. Olursa dört yolun bağlantısında yapılırsa güzel bir sanayi sitesi yapılır. Ama o sanayi sitesi bir yüzyıla hitap etmesi lazım. İçerisinde kerestecilerin, kaportacıların, mermercilerin ayrı olması lazım. İleriye bakmak lazım. Biz de bunun için mücadele ediyoruz. Ben şunu söylüyorum: Yarın Genelkurmay Başkanımız Malatya’da o yer bize güvenlik için gerekli, bize lazım derlerse almamız mümkün değil.”

İNSANLARIN ELİNDEN BU İMKANLARI ALDINIZ

2 market zincirinde satışa sunulan ucuz etle ilgili de konuşan Başkan Keskin, “Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu çatı kuruluşu bu işte. Gereken yerlere de başvuracak. Ama bence bu bir suni geliştir. Siz üretimi yapmadan, tüketime girerseniz, neyin ne olduğu belli olmayan, Türkiye’de sadece 2 markete vermekle, 80 milyonun etinin iki marketin karşılamasını reva görmeyle bu işin sonuca ulaşmayacağı belli. Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir ya bu işin de sonucu baştan belliydi. Bakan geçen gün açıkladı. İnsanların elinden bu imkanları aldınız, holdinglere verdiniz. Bu milletin vergisi ile yüzde 50 sübvansiyon yaptınız. Adam hayvancılık nedir bilmez, hayvanı gördüğü zaman çocuğu, kendi kaçar. Ama bugün adam besicilik yapıyor. Sordum ben bir iki tanesine inek beslediniz mi diye? Yok. Ama bugün devlet bize imkan verdi. Yüzde 50 hibe verdi. Güzel para. Yemde de destek verdi. Ben de diyorum ki esnafa da, millete de, köylüye de ver. Eğer köylünün ürettiği mal 33-35 lira kendine maliyeti varsa, sen de 30 liraya satalım dersen o insan beslemez. Köyden kaçar gelir” diye konuştu.

“BUNLARI SÖYLEMEK LAZIM”

Başkan Keskin, “Bizim eski bir atasözümüz var; değirmen taşıma suyu ile döner mi? 6 ay dönderirsin, 6 ay sonra bu etin kilosunu 80 bin liraya bu millet yiyecek. Ben size söylüyorum. Türkiye’de hiç üretim yok ve üretim kalkacak. Kimse yapmayacak. Tamam, madem böyle bir devlet politikası getirdin. Eti bütün marketler satsın. Neden 2 tane markete veriyorsun? Türkiye’nin kaderini, yiyeceğini neden 2 holdinge veriyorsun? Niye tekelleştiriyorsun? Bunları söylemek lazım” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL