14 Aralık 2017 Perşembe

Keskin’den iş yeri yanan esnafa ziyaret

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin; gece çıkan yangın sonucu iş yerinde büyük maddi hasar oluşan esnafı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

14 Aralık 2017 Perşembe 11:38
Keskin’den iş yeri yanan esnafa ziyaret

  Keskin, beraberinde Bakkallar Odası Başkanı Turan Cıcık ile birlikte Tandoğan Mahallesi Kentin Caddesi üzerinde gece çıkan yangın sonucu bakkal dükkanında büyük maddi hasar oluşan Arife Dere adlı esnafı ziyaret etti. Keskin, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yanan bakkal dükkanında inceleme yaptı.

Olayda can kaybı ve yaralının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Keskin, “Yangın olayı ile ilgili olarak  teknik raporlar çıktıktan sonra gerekli olan girişimlerde bulunacağız. Bu konuda üst kuruluşumuz olan TESK’den destek talebinde bulunacağız.  Konuyu takip edeceğiz” dedi.

HABER MERKEZİ
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