Keskin, beraberinde Bakkallar Odası Başkanı Turan Cıcık ile birlikte Tandoğan Mahallesi Kentin Caddesi üzerinde gece çıkan yangın sonucu bakkal dükkanında büyük maddi hasar oluşan Arife Dere adlı esnafı ziyaret etti. Keskin, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yanan bakkal dükkanında inceleme yaptı.

Olayda can kaybı ve yaralının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Keskin, “Yangın olayı ile ilgili olarak teknik raporlar çıktıktan sonra gerekli olan girişimlerde bulunacağız. Bu konuda üst kuruluşumuz olan TESK’den destek talebinde bulunacağız. Konuyu takip edeceğiz” dedi.

HABER MERKEZİ