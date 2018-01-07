Malatya Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası’nın 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Esnaf Sarayı Ebubekir Zorlu Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Mevcut Malatya Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Ali Özgül’ün yeniden tek liste ile aday olduğu genel kurulda divan başkanlığını MESOB Başkanı Şevket Keskin yaptı.Oda üyeleri ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, MESOB Başkan Vekili Orhan Özbek, çok sayıda esnaf odası başkanının katıldığı genel kurulda konuşan Malatya Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Ali Özgül, oda üyelerine yoğun katılımlarından dolayı teşekkür etti.

“EMLAKCILARIN ÜZERİNDEKİ KÖTÜ İMAJI SİLMEK İSTİYORUZ”

Özgül, “Biz artık bundan sonra emlakçıların üzerindeki kötü imajı silmek istiyoruz. Burada MESOB Başkanımız Şevket Keskin’in üzerine de büyük görevler düşüyor. Gümrük ve ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’nin de katılımıyla Malatya’da bir toplantı yapmıştık. O toplantıda sayın bakanımız yasanın çıkması için bize söz vermişti. MESOB başkanımızın bu konuda bize destek vereceğine inanıyoruz. MESOB Başkanımız ile yaklaşık 13 yıldır birlikte çalışıyoruz. Başkanımıza saygı duyuyoruz, hizmetleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“MALATYA ESNAF VE SANATKAR CAMİASININ EMRİNDEYİM”

MESOB Başkanı Şevket Keskin, genel kurula katılarak odalarına ve oda yönetimlerine sahip çıkan emlakçıları tebrik ederek, teşekkür etti.Keskin, “Ben esnaf ve sanatkarımızın gece ve gündüz emrindeyim. Gücümün yettiği, dilimin döndüğü kadarıyla sorunları dile getirdim, getirmeye devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanlarımız ve Malatya’mızın evladı Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık’a, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a sorunlarımızı aktardık, bundan sonrada aktaracağız. Her kapıyı açmak için gücümüz var, bu gücümüzü de esnaf ve sanatkarımız için sonuna kadar kullanacağız. Gece-gündüz Malatya’nın ve Malatya esnaf ve sanatkar camiasının emrindeyim” ifadelerinde bulundu.

Seçim süreci başlayan esnaf ve sanatkarlar odalarına esnaf camiasının dışında kalan bazı grupların müdahale etmeye çalıştığını vurgulayan Keskin şunları söyledi:

“Bir zamanlar esnaf ve sanatkarın karşısında kimler vardı, FETÖ’cüler vardı, bozguncular vardı, bunlar gerçekti. Esnafın karşısındaydılar, çünkü esnaf bu memleketin temel direğidir, ekonominin bel direğidir, barışın, kardeşliğin, huzurun gerçekten anahtarıdır. Ama öyle bir şey oldu ki, geçen dönem karşımıza devlet düşmanı, millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, esnaf düşmanları çıktı. Bugün de, aynen esnafın karşısında kimler var, aynen o bozuntuların, o FETÖ’cülerin kırıntıları başka yerlerde kümelenerek bu millete müdahale etmeye kalkıyorlar. Bu millete müdahale etmek, esnaf ve sanatkara müdahale etmek kimsenin haddi değildir. Esnaf ve sanatkar sadece Cenab-ı Hakk’ın önünde eğilir. Var mı başka? Bizim anlımız açık, yüzümüz ak.

“FETÖ KIRINTILARININ DA GÜCÜ YETMEZ”

Keskin, “Bugün burada görev yapıyorsam, bu esnafımızın ve Malatyalıların desteği iledir. Eğer bir gün ben bu görevi yapamazsam, oturduğum makamın hakkını veremezsem o bozuntular merak etmesinler, bir gün bile burada kalmam. Bunu açıkça esnaf ve sanatkarımızın önünde ve basının önünde ifade ediyorum. Bu millete FETÖ’nün gücü yetmedi, FETÖ kırıntılarının da gücü yetmez”diye konuştu.

ESKKK Başkanı Ali Evren ise, son dönemde hükümetin esnaf ve sanatkarlara yönelik önemli kredi imkanları sağladığını, bundan dolayı hükümete teşekkür ettiklerini ifade ederek, “Her sektörden esnaf ve sanatkarlarımıza kredi veriyoruz. Şartları tutan esnaflarımız bu kredilerini alabiliyorlar. Hükümetimiz, işyeri alanlara 500 bin TL’ye kadar 10 yıl vade ile kredi alabilme imkanı getirdi. Araç alımı için, kamyonet, taksi, minibüs olabilir, bunun içinde 500 bin TL kredi imkanı sağlandı. Ayrıca 200 bin TL’ye kadar da işletme kredisi imkanı var. Bu kuruluşlar esnaf ve sanatkarın kurumlarıdır, şartları tutan esnaflarımız her zaman bu imkanlardan yararlanabilir” ifadelerinde bulundu.

HABER MERKEZİ