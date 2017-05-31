Keskin, yayınladığı yazılı açıklamada, “Referandum sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden genel başkan seçildiği AK Parti’nin yeni döneminde Malatya Milletvekilimiz Sayın Öznur Çalık’ın Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Merkez Yürütme Kurulu’nda görev alması Malatya’mız ve Malatya siyaseti açısında önemli bir kazanımdır. Malatya Milletvekilimiz Sayın Çalık’ı yeni dönem görevinden dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Başarılı olması için esnaf camiası olarak üzerimize düşen desteği vereceğiz” diye konuştu.



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