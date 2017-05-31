31 Mayıs 2017 Çarşamba

Keskin'den Çalık'a tebrik

MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Milletvekilimiz Öznur Çalık’ın yeniden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alması, Malatya ve Malatya siyaseti için önemli bir kazanımdır” dedi.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:16
Keskin'den Çalık'a tebrik

  Keskin,  yayınladığı yazılı açıklamada, “Referandum sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden genel başkan seçildiği AK Parti’nin yeni döneminde Malatya Milletvekilimiz Sayın Öznur Çalık’ın Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Merkez Yürütme Kurulu’nda görev alması Malatya’mız ve Malatya siyaseti açısında önemli bir kazanımdır. Malatya Milletvekilimiz Sayın Çalık’ı yeni dönem görevinden dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Başarılı olması için esnaf camiası olarak üzerimize düşen desteği vereceğiz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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