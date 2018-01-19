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KESKİN: "YARASI OLAN GOCUNUR"

Yaptığı açıklamada kimseyi karalamadığını ve kimsenin ismini zikretmediğini dile getiren MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Yarası olan gocunur, yarası olmayan gocunmaz” dedi.

KESKİN: "YARASI OLAN GOCUNUR"

Yaptığı açıklamada kimseyi karalamadığını ve kimsenin ismini zikretmediğini dile getiren MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Yarası olan gocunur, yarası olmayan gocunmaz” dedi.

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 11:25
KESKİN: "YARASI OLAN GOCUNUR"

Malatya’nın yerel bir kanalında bir açıklama yaparak, bazı tepkiler alan MESOB Başkanı Şevket Keskin, BUSABAH gazetesine konuştu.Sarf ettiği sözleri kimseyi karalamak için söylemediğini dile getiren Başkan Keskin, sözlerinde kimsenin de ismini zikretmediğini dile getirdi.

15 TEMMUZ’DA ÖLÜMDEN DÖNDÜK

Devletin, milletin birlik ve beraberliği için açıklama yaptığını kaydeden Başkan Keskin, “Ben milli iradeye kim karşı gelirse ve ezana, bayrağa kim karşı gelirse ben ona söyledim. Kim üzerine alınırsa alınsın, benim bununla ne ilgim var? Yarası olan gocunur, yarası olmayan gocunmaz. Ben devletin, milletin birlik ve beraberliği, bütünlüğü için bir açıklama yaptım dedim ki, ‘FETÖ belasından çektik, yeni bir oluşuma karşı Malatya değil, Türkiye müsaade etmesin.’ 15 Temmuz’da biz ölümden döndük. Abdullah Öcalan’ı getirdiler, 1 ay sonra arkasından FETÖ’yü götürdüler. Bunu bize verecekleri zaman birisini yetiştirmelerinden korkuyorum. Benim Milli İrade’ye karşı yapılacak bütün kötülüklere ben karşıyım, buna esnafımız da karşı. Malatya’nın da karşı olması lazım. Neden kimse üzerine alınıyor ki? Yarası olan gocunsun” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL

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