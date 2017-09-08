08 Eylül 2017 Cuma

Keskin, okul servisçiliğinin sıkıntılarını anlattı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Vali Ali Kaban ve Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı ziyaret ederek, Malatya’da okul servisçiliği konusunda yaşanan sıkıntı ve talepleri aktardı.

08 Eylül 2017 Cuma 10:37
Keskin, okul servisçiliğinin sıkıntılarını anlattı

MESOB Başkanı ve aynı zamanda Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin, Malatya’da okul servisçiliği yapan firmaların yönetici ve temsilcileri ile yaptığı istişare toplantısının ardından Vali Ali Kaban ile Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı ziyaret ederek, gündeme gelen sorunlar ile sorunların çözümüne ilişkin talepleri paylaştı.

ORTAK AKIL İLE ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR

Keskin yaptığı yazılı açıklamada, “Sayın Valimiz Ali Kaban ve Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tatlı’yı ziyaret ederek, sorun ve taleplerimizi aktardık. Sayın Valimiz Ali Kaban’a teşekkür ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala okul servisçiliği konusunda yaşanılan sıkıntıları el birliği ve ortak akıl ile çözüme kavuşturmak istiyoruz. Ne şoför esnafımızın, ne de vatandaşımızın mağdur edilmemesi gerekiyor. Herkesin gönül rahatlığı ile hareket ettiği, kontrol altında ve denetlenebilir, hukuk kuralları içinde işleyen bir sistemi Malatya’da oluşturmak istiyoruz. Diğer illerde yaşanılan sıkıntıların Malatya’mızda yaşanmaması için alınması gereken tedbir ve önlemleri ortak akılla ele alıp, birlikte uygulayacağız. Kamuoyunun şu hususu bilmesini özellikle arzu ediyoruz; şoför esnafına yakışmayan, vicdanları rahatsız edici harekette bulunan hiçbir şoförü aramızda barındırmayız. Ancak; işini doğru yapan hiçbir esnafımızın da hukuk dışı uygulamalara maruz kalmasına da asla müsaade etmeyiz” ifadelerine yer verdi.

Şevket Keskin, Malatya’daki okul servisçiliği konusundaki sıkıntıların çözümü için Vali Ali Kaban başkanlığında geniş kapsamlı bir toplantının düzenleneceğini ifade etti. Keskin, “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliği ile servis şoförlüğü için mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olması konusunda görüş birliğine varıldı. Mesleki yeterlilik belgesinin hazırlanması ile ilgili çalışma sürüyor. Servis şoförlüğü konusunda hukuki boşluklar doldurulmuş oluyor. Artık, her önüne gelen servis şoförlüğü yapamayacak. Bunun için belli kural ve zorunluluklar olacak. Çalışmaların hızlandırılması konusunda girişimlerde bulunan TESK Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken’e teşekkür ediyoruz”  ifadelerini kaydetti. 


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