MESOB Başkanı Keskin yaptığı yazılı açıklama da, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatya ziyaretinde ülkemizin ve İslam coğrafyasının çok önemli sorunlar yaşadığı şu süreçte esnaf ve sanatkar camiası olarak üzerimize düşen şekilde karşılayacak ve güçlü bir destek vereceğiz. Esnaf ve sanatkar camiasının yaşamış olduğu sorunların çözüm bulmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın katkısı ve desteği büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanımız; ülkemizin lideri ve esnaf camiasının da ustasıdır. Ülkemizin ve İslam coğrafyasının karşı karşıya bırakılmak istenilen sıkıntıların farkındayız. Terör örgütlerinin ülkemizde oluşturmak istedikleri hedeflerin bilincindeyiz. Bu nedenle bugün esnaf ve sanatkar camiasının duracağı yer ve nokta; devletimizin, milletimizin, Hükümetimizin ve ülkemizin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızı, ustamızı, esnaf camiası olarak güçlü bir şekilde karşılayacağız. Tüm esnaf ve sanatkar camiasını, ailelerini Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya programına davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.

MALATYA’DA DAHA ÖNCE TALEP EDİLEN VE ÇÖZÜM BULAN KONULAR…

Keskin; cumhurbaşkanı Erdoğan’a Malatya esnaf ve sanatkar camiasının sorun ve çözüm taleplerini içerin bir dosyayı da takdim edeceklerini aktararak, “Sayın Cumhurbaşkanımıza her Malatya’yı ziyaretlerinde arz ettiğimiz sorun ve çözüm taleplerimiz her zaman destek gördü. Ticari ulaşım hizmeti veren esnaflarımıza ÖTV’siz araç verilmesi Sayın Cumhurbaşkanımıza Malatya’da takdim ettiğimiz bir çözüm önerisiydi. Emekli olup da ticari faaliyetlerini sürdüren esnaf ve sanatkarımızdan kesilen yüzde 15 oranındaki Sosyal Destek Priminin kaldırılması Sayın Cumhurbaşkanımıza Malatya’da arz ettiğimiz bir sorundu. Esnaf ve sanatkarın Bağ-Kur primlerinde indirim yapılması talebimiz yine Malatya’da Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmiş olduğumuz bir isteğimizdi. Faizsiz ve 2 yıl ödemesiz verilen kredi desteği de Esnafın Ustasına Malatya’da takdim ettiğimiz bir talebimizdi. Yine şuanda ihalesi yapılmış olan Onkoloji Hastanesi’nin Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde kurulacak olması da Sayın Cumhurbaşkanımıza Malatya’da arz ettiğimiz ve güçlü bir destek bulduğumuz esnaf camiasının talebidir. Sayın Cumhurbaşkanımız; esnafın ve sanatkarın sorunlarına ve çözüm önerilerine her zaman sahip çıkmıştır. Esnaf camiası olarak, ne istediysek, ekonomik şartlar ve ülke şartları çerçevesinde aldık. Bu nedenle Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha esnaf camiası adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kaydetti.

DOSYADAKİ BAZI TALEPLER

Keskin; Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacakları dosyada; mevcut küçük sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması konusunda; Altay Kışlası’nın şehrin yeni alt merkezi olması için Malatyalılara hibe edilmesi ve burada ihtiyaca cevap verebilecek bir alanın da Yeni Sanayi Sitesi olarak planlanmasını, Yeni Küçük Sanayi Sitesi arsasının Cazibe Merkezleri Uygulaması kapsamında OSB’lerde fabrika kurmak isteyen yatırımcılara sağlanan “Bedava arsa” teşvikinden yararlandırılmasını, Yeni Küçük Sanayi Sitesi inşaatının TOKİ marifetiyle uzun vadeli taksitlendirme imkanı ile yapılmasını talep edeceklerini kaydetti. Keskin; dosyadaki ikinci önemli hususun ise; Malatya’ya ikinci bir üniversite kurulması olduğunu ifade ederek; ikinci bir üniversitenin Malatya’nın ihtiyacı olduğunu, İkinci Üniversitenin yeri için Yeşiltepe Bölgesindeki Çakmak Kışlası ile Askeri Hastanenin bulunduğu alanın tahsis edilmesini talebini arz edeceklerini ifade etti.

Keskin; dosyadaki bir diğer talebin ise; kamyoncu esnafın K1 Yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunların çözümüne ilişkin; K1 Yetki Belgesinde fiyat indirimi ve devir hakkının verilmesini içeren talep olduğunu kaydetti.

Keskin; dosyada ÖTV’siz araç uygulamasında şoför esnafından 07.09.2016 tarihinden önce kayıt yaptırmış olma zorunluluğunun aranmamasını, sadece oda kayıt belgesi ve sicil tasdiknamesi istenilmesini içeren talep bulunduğunu da ifade etti.

