KESKİN, BAŞBAKANA İLETTİ

Keskin yaptığı yazılı açıklamada, “TESK hizmet binasında düzenlenen ‘Türkiye Esnaf Buluşması'na Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci, Maliye Bakanımız Naci Ağbal da katılmıştır. Düzenlenen toplantıda esnaf ve sanatkarlarımızın gündeminde bulunan sorun ve talepler bir kez daha sayın başbakanımıza ve bakanlarımıza aktarılmıştır. Özellikle Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, diğer sorun ve taleplerimizin yanında ÖTV’siz araç uygulamasından yararlanamayan, Oda kaydı olmayıp da, ancak vergi kaydı bulunanların bu uygulamadan yararlandırılmasını bir kez daha sayın başbakanımızın bilgisine sunarak destek talebinde bulunduk. Çünkü bu konudaki ticari araç sahibi esnafımız, vergi kaydı olduğu halde, Oda kaydı olmaması nedeniyle yararlanamıyor. Buradaki mağduriyetin giderilmesi çok sayıda esnafımızı rahatlatacaktır” sözlerini kaydetti.

KOLAYLIK OLACAK

Keskin; toplantıda Başbakan Yıldırım’ın "e-PTT AVM Platformu" hakkında da esnaf camiasına bilgi aktardığını belirterek, “Sayın Başbakanımız 2,5 milyon esnafı kapsayacak şekilde ‘e-PTT AVM Platformu’ kurulduğunu açıkladı. Bu uygulama kapsamında esnaf ve sanatkarlarımız dükkan ve işletmelerini bu platform üzerinden tanıtarak, uzaktan ticaret yapabilecek. Sayın Başbakanımız Esnaf ve sanatkarlara, PTT hizmetlerinde de indirim ve kolaylık getirildiğini de paylaşmış ve esnafa verilen ‘esnaf kart’ın birçok kolaylığının olacağının müjdesini vermiştir” şeklindeki bilgileri de paylaştı.

Keskin, “Esnaf ve sanatkarın sorun ve taleplerine her zaman sahip çıkan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’ye ve Maliye Bakanımız Naci Ağbal’a, TESK Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken’e teşekkür ediyoruz” dedi. (Bülten)

www.busabahmalatya.com