AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte ‘Keşke’ proje formuna istek ve hayallerini yazarak Yeşilyurt Belediyesi’ne gönderen iki çocuğa sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

İki çocuğun ikamet ettiği Mollakasım Mahallesi’ndeki eve giden Öznur Çalık ve beraberindeki heyet, proje formunda yazılı olan tablet, kumandalı araba, saat, yemek takımı, okuma setini çocuklara hediye ettiler. Hayalini kurdukları hediyeleri karşılarında görünce heyecanlanan çocukların mutluluğu duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Her iki çocukla da yakından ilgilenen AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve ekibini böylesine anlamlı bir projeyi başarıyla uyguladıkları için bir kez daha tebrik ediyorum. Yerel yönetimlerimizin sosyal belediyecilik hizmetlerine ağırlık vermesi, insan odaklı hizmetlerini yoğunlaştırmaları hepimizi sevindirmektir. Yeşilyurt ilçemizde yaşayan yetim ve öksüz yavrularımızın hayalini kurdukları isteklerinin gerçeğe dönüşmesini sağlayan Keşke projesi de sosyal belediyecilik hizmetlerinde örnek alınacak bir faaliyettir. Türkiye’ye sosyal belediyecilik ve sosyal devlet anlayışını yerleştiren ve insan odaklı hizmetlerin yoğunlaştırılması talimatını veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülen bu anlamlı projeden dolayı geleceğimizin teminatı yavrularımızın sevinmeleri ve mutlu olmaları ülkemizin geleceği adına önemlidir. Belediye Başkanımız başta olmak üzere bu projede emek sarf eden tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızın hediye paketinde yer alan kitapları muhakkak okumalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

679 YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUĞUN İSTEKLERİ YERİNE GETİRİLDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, 2015 yılında başlattıkları ‘Keşke’ projesiyle bugüne kadar 679 yetim ve öksüz çocuğun isteklerini yerine getirdiklerini ifade ederken, “AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ile birlikte ‘Keşke’ proje formuna hayallerini yazarak bize ulaştıran iki çocuğumuzun isteklerini yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. Çocuklarımızın yaşadıkları mutluluk bizim için her şeyden önemlidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak bir yandan ilçemizi geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken diğer taraftan insan odaklı hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz.’Keşke’ projemizde bu hizmetlerimiz arasında çok farklı bir yere sahiptir, çünkü geleceğimizin teminatı yavrularımızın hayallerinin gerçeğe dönüşmesini sağlıyoruz. Bugüne kadar 679 çocuğumuzun isteklerini yerine getirdik, 2018 yılında da ev ziyaretlerimiz devam edecek” diye konuştu.

HABER MERKEZİ