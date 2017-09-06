Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince kendisine Şemsiye Sokak’ta yer verildiği gerekçesiyle satış yaptığı yer olan İl Sağlık Müdürlüğü karşısındaki yerden kaldırılmak istenen ve bazı vatandaşlarca hakkında bin 850 TL maaş aldığı ve tiner gibi kötü alışkanlığı olduğu iddia edilen engelli vatandaş, kendisi ile ilgili söylentilere cevap verdi. Gazetemize söylentilerle ilgili konuşan ve mağdur olduğunu ifade eden engelli vatandaş Ömer Faruk Özer, ailesine yük olmamak için çalıştığını söyledi.

10 yaşından bu yana çalıştığımı ifade eden Özer, devamlı İl Sağlık Müdürlüğünün karşısında satış yaptığını belirtti.

BEN EKMEĞİMİN PEŞİNDEYİM

Evli ve bir çocuğu olduğunu belirten bu yüzden de ailesine yük olmak istemediğini dile getiren Özer, “Zabıta ekipleri bana ilk defa tepki gösterdi. Ve benim bu satış yaptığım yerden girmem gerektiğini söylediler. Benim bu çevrede arkadaşlarım var. Ben bu yerden gitmek istemiyorum. Ben evliyim. 1 tane çocuğum var. Maaşım da yok. Benim bin 850 TL maaş aldığımı söylemişler. Maaş almıyorum. Tiner de kullandığımı söylemişler. Bu da yalan. Ben ne tiner kullanıyorum ne de maaş alıyorum. Bunların hepsi yalan. Ben sadece balon satmakla geçimimi sağlamıyorum. Allah’a çok şükür babam var. Babamla birlikte yaşıyorum. Durumum iyi ama ben ayıp, günah bir şey yapmadığım için ben balon satıyorum. Ben ekmeğimin peşindeyim. Çünkü benim de bir oğlum var. Ben babama yük olmak istemiyorum. Evli barklıyım ben babama neden yük olayım?” şeklinde konuştu.

NAZMINDA, ABDESTİNDE BİRİYİM

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kendisine yer verildiği iddialarını da yalanlayan Özer, “Ben İŞKUR’un yaptığı 9 aylık işe girip çıkıyorum. 9 ay gidip çalışıyorum daha sonra çıkıp satış yapıyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bana Şensiye Sokak’ta satış yapmam için bir yer verdiği de söyledi. Böyle bir şey de yok. Keşke bana bir yer verseler. O zaman ben bir balon satmam kendi yerimde tezgâhımı yaparım balon, çakmak, kalem, kısaca her şey satarım. Ama benim bir yerim olmadığı için tezgâhımın da küçük bir arabadan ibaret olduğu için arabamın üzerinde sadece balon satıyorum. Benim hakkımda bu iddialarda bulunanlara ben bir şey söylüyorum. Her şeyi ispatlasınlar. Kesinlikle ben tiner, bali kullanmıyorum. Benim engelliyim ve bu da Allah vergisi. Nazmında, abdestinde biriyim. Beni burada herkes tanıyor. Gidip hepsine sorsunlar beni. Kimsenin ağzı torba değil ki büzesin. Eğer yine böyle bir iftirada bulunur, hakkımda yalan konuşurlarsa o zaman hukuk çerçevesinde hakkımı arayacağım” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL