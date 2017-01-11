11 Ocak 2017 Çarşamba

Kesintiler devam edecek

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.’den yapılan açıklamaya göre bakım ve onarım nedeniyle Malatya merkeze bağlı bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

11 Ocak 2017 Çarşamba 12:53
Kesintiler devam edecek

  Elektrik kesintisinin uygulanacağı bölgeler şöyle: 

“Bugün saat 09.00 ila 17.00 arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’ne, Salköprü Mahallesi’ne, Çırak ve Kurgu Sokağa elektrik verilemeyecek.

Yarın saat 09.00 ila 13.00 arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’ne, Salköprü Mahallesi’ne, Sanayi Caddesi’ne elektrik verilemeyecek.”

Çalışmaların erken bitmesi halinde, hatlara belirtilen saatten önce enerji verilebileceği gibi, hava muhalefeti veya başka nedenlerle çalışmadan vazgeçilmesi halinde hatlarda enerji mevcut olacağından, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirilmiştir.

HABER MERKEZİ
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