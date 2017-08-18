18 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Kesinti hakkında bilgi

Malatya Valiliği tarafından yapılan bir açıklama ile meydana gelen elektrik kesintisi hakkında bilgiler verildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 12:07
Kesinti hakkında bilgi

Yapılan açıklamada, “Türk Telekom ekipleri tarafından Ankara yolu-İpaş kavşağında yapılan yatay sondaj çalışması esnasında ana enerji kablosunda arıza meydana gelmiş bu nedenle 15 Ağustos 2017 günü akşam saatlerinde şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olmuştur. Elektrik kesintisinin şehrin önemli bir bölümünü kapsaması nedeniyle Valilik Makamınca Vali Yardımcısı Abdulkadir Duran başkanlığında kriz merkezi oluşturularak ilgili birimlerle temas kurulmuş arıza giderilinceye kadar (yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonunda) diğer trafolardan elektrik verilmiş olup bugün saat 18.00 itibariyle de arızalar giderilerek tüm elektrik şebekelerine normal şekilde enerji verilmiştir” denildi. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya