Yapılan açıklamada, “Türk Telekom ekipleri tarafından Ankara yolu-İpaş kavşağında yapılan yatay sondaj çalışması esnasında ana enerji kablosunda arıza meydana gelmiş bu nedenle 15 Ağustos 2017 günü akşam saatlerinde şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olmuştur. Elektrik kesintisinin şehrin önemli bir bölümünü kapsaması nedeniyle Valilik Makamınca Vali Yardımcısı Abdulkadir Duran başkanlığında kriz merkezi oluşturularak ilgili birimlerle temas kurulmuş arıza giderilinceye kadar (yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonunda) diğer trafolardan elektrik verilmiş olup bugün saat 18.00 itibariyle de arızalar giderilerek tüm elektrik şebekelerine normal şekilde enerji verilmiştir” denildi.

HABER MERKEZİ