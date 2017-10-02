Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Eylül Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. MTSO toplantı salonunda, Meclis Başkanı Sami Payza başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Ağustos ayının mizanı okunarak, oylandı. Mizan, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, ilk olarak, Meclis üyelerinin Muharrem ayını kutlayarak Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

NEZAKET KURALLARI ÇERÇEVESİNDE

Başkan Erkoç, Ekim ayında MTSO’da seçim yapılacağını ancak Bakanlar Kurulu kararıyla seçimlerin 2018 yılı Nisan ayına ertelendiğini anımsatarak, “Ben 2018’de yapılacak seçimlerin odamız ve Malatya’mız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İş dünyasının kararına hepimizi saygı duyacağız. Ben seçimin üslup ve nezaket kuralları çerçevesinde tamamlanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erkoç, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan referanduma da değinerek, “Uluslararası alanda hiçbir karşılığı olmayan ve bölgeyi kaosa sürükleyecek bu hamleyi iş dünyası olarak kesinlikle tanımıyoruz. Bölgede barışın ve huzurun temsilcisi olan ülkemiz, yine barışın ve kardeşliğin tesisi için gerekli olan tüm adımları atacaktır. Malatya iş dünyası olarak devletimizin atacağı her adımda yanındayız” diye konuştu.

İHA