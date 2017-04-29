Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan halk oylaması sonucu geçerli oyların yarısından çoğunun 25 milyon 157 bin 463 ‘evet’ oyu, yüzde 51.41 olarak gerçekleştiği, anayasa değişikliğinin Türk milleti adına kabul edilmiş olduğu Kurulumuzca ilan edilmiştir” dedi.

YSK tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre Malatya’da 16 Nisan Hal Oylaması’nın kesin sonuçları şöyle:

“Evet: Yüzde 69,57

Hayır: Yüzde 30,43”

TAHİR ÖZÇELİK