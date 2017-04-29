Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan halk oylaması sonucu geçerli oyların yarısından çoğunun 25 milyon 157 bin 463 ‘evet’ oyu, yüzde 51.41 olarak gerçekleştiği, anayasa değişikliğinin Türk milleti adına kabul edilmiş olduğu Kurulumuzca ilan edilmiştir” dedi.
YSK tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre Malatya’da 16 Nisan Hal Oylaması’nın kesin sonuçları şöyle:
“Evet: Yüzde 69,57
Hayır: Yüzde 30,43”
Malatya’da konut satışlarında artış
“Hak talep ederken hakkımızı kaybettik”...
Kitap Fuarı’nda bisiklet severler buluşacak...
Kutlu Doğum Haftası’nın FETÖ’yle bağlantısı...
Altın fiyatları düşüşe devam ediyor
Yazıhan’ın cazibe merkezi olacak
Kesin sonuçlar açıklandı
Aromatik bitki üreticiyi sevindirdi
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!