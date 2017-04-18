Türkiye, 16 Nisan 2017’de sandık başına giderek anayasa değişikliği referandumunda oy kullandı. Vatandaşların “Evet” ya da “Hayır” seçeneklerini tercih ettiği halk oylamasında yaklaşık olarak 50 milyon seçmen oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde 49 milyon 799 bin kişi sandığa gitti ve kullanılan oylardan 48 milyon 934 bini geçerli sayıldı. Oyların yüzde 51,4’ü “Evet”, yüzde 48,5’i ise “Hayır” şeklinde oldu.

TARTIŞMALAR ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPILDI

Oy oranlarının açıklanmasından sonra kamuoyunda tartışmalar başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 16 Nisan Halk Oylaması ile ilgili kamuoyunda yapılan tartışmalardan sonra bir açıklama yaptı. Güven açıklamasında, “Seçimlerde kullanılan oy pusulaları ve zarfları filigranlı olup kurul tarafından özel olarak üretilmektedir. Sandık kurulları, seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçim bittikten sonra sayıma geçilmeden önce oy pusulası, zarf sayısı ile oy kullanan seçmen sayısının sağlamasını yapmaktadır. Saat 23.00 itibarıyla açılan sandıklardaki seçmen sayısının 56 milyon 147 bin 506 olduğu, sisteme girilmeyen toplam 594 bin 76 seçmenin olduğu, 'evet' oyları toplamının 24 milyon 763 bin 516 olduğu, 'hayır' oyları toplamının da 23 milyon 511 bin 155 olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuca göre halk oylamasında 'evet' çıkmıştır” dedi.

KESİN SONUÇLAR 11-12 SONRA AÇIKLANACAK

Sadi Güven, açıklamasının devamında, “Sandıklar açıldıktan sonra bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulasını mühürlemeden verdiği şikayetler üzerine oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir. ‘Tercih’ mührü yerine ‘evet’ mührü dağıtıldığı ve kullanıldığı bilgisi alınması üzerine ‘evet’ mührünün seçmenin iradesini yansıttığı ‘evet’ mührü ile mühürlenmiş oy pusulalarını da geçerli saymıştır. Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş, yani siyasi partili üyeler tarafından mühürlenmemiş oy pusulası ve oy zarflarının geçerli olduğuna ilişkin kararı ilk kez almamıştır. Kesin olmayan sonuçlara göre ‘evet’ ve ‘hayır’ oyları arasındaki fark 1 milyon 252 bin 361. Sonuçlara göre halk oylamasında ‘evet’ çıkmıştır. Kesin sonuçlar itiraz süreleri dikkate alındığında en geç 11-12 gün sonra açıklanacaktır. Mühürsüz zarf kararı ilk değil. Sandıkların tamamına yakınında AK Parti ve CHP'liler görev yapmıştır” ifadelerini kullandı.

13 İLÇEDEN 11’İ “EVET” DEDİ

Diğer taraftan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliği için halk oylaması Malatya'da 16 Nisan günü saat 07.00’de başladı. İl genelinde kurulan bin 832 sandıkta, 543 bin 742 Malatyalı seçmenin Anayasayı belirlemek için oy kullanması bekleniyordu. Malatya Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından edinilen bilgilere göre, 543 bin 774 seçmenden 471 bin 869 seçmen halk oylamasına katıldı. Toplam 465 bin 177 oyun geçerli sayıldığı referandumda “Evet” oyu 323 bin 638 olurken “Hayır” oyu ise 141 bin 539 oldu. Halk oylamasında geçersiz sayılan oyların sayısı ise 6 bin 692 şeklinde açıklandı. Halk oylamasına katılım oranının yüzde 86,8 olduğu Malatya’da, 13 ilçenin 11’inde “Evet” oyları öne çıktı. Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde “Hayır” oyları birinci çıktı. İlçelerden “Evet”e en yüksek oran ise yüzde 91,88 ile Kale oldu. Kale’yi yüzde 88.88 ile Pütürge takip etti.

2010 REFERANDUMU

Malatya’da 2010’da gerçekleştirilen referandumda da “Evet” demişti. Seçmen sayısının 498 bin 198 olduğu 2010 referandumunda Malatya'da sandığa giden kişi sayısı 407 bin 595 kişi olmuş, yüzde 82,77 oranında katılım sağlanmıştı. Söz konusu referandumda yüzde 75 oranında “Evet”, yüzde 24 oranında “Hayır” oyu çıkmıştı.

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Malatya’da; Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 24, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70, Selahattin Demirtaş yüzde 5 oranında oy almıştı.

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Malatya’da, 2015 genel seçimlerinde; AK Parti yüzde 67, CHP yüzde 15, MHP yüzde 9, HDP yüzde 5 oranında oy almıştı.











TÜRKAN YILDIZ