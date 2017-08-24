Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen istişare toplantısına, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Sayın, Nevzat Aslan, Abdulvahap Şerefhanlı, Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilk olarak Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Malatya Eski Devlet Hastanesi alanı hakkında da konuşan Başkan Gürkan, “Biz belediye olarak sadece klasik anlayış çerçevesinde belediye hizmetlerini yapmakla kalmıyoruz, buna kendimizi hapsetmemişiz. Şehrin tüm dert ve sıkıntıları ile ilgili kendimizi görevli addetmişiz. Bu anlamda oradaki 48 dönümlük yerin Sağlık Bakanlığı’na tekrar devri konusundaki çalışmaları yapmışız. 17 Mayıs itibariyle oranın proje ihalesi yapıldı. İlgili müellif firma yer belirlemek için geldiler. Proje çalışmalarını yapıp inşallah bu sene sonuna gelmeden önce oranın temelini atma noktasındaki gayretlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

17 EYLÜL’DE YAPILACAK

Başkan Gürkan, Kervansaray Buluşmaları’nın önemine değinerek, “Toplum huzuru bizim için çok önemlidir. Kervansaray Buluşmaları’nı o yüzden çok önemsiyoruz. Biz insanlar arasındaki ilişkilerin zayıfladığı bir dönemde Kervansaray Buluşmaları’nda bunu nasıl yapabiliriz, nasıl ihdas edebiliriz, bu konudaki sizin görüş ve önerileriniz nedir, bunu öğrenmek için bir araya geldik. Bunu geçtiğimiz gün muhtarlarla yaptık, bugün sizlerle yapıyoruz. Yarın başkalarıyla yapacağız. Burada geldiğimiz nokta Kervansaray Buluşması’nın ana metinlerini şimdiye kadar yaptık. Açılışlar, panel ve konferanslar ve diğer etkinliklerle ilgili çalışmaları yaptık. Her yıl uluslararası nitelikte Kervansaray Buluşmaları’nı ihdas ettik. Bu yıl 17 Eylül’de Kervansaray Buluşmaları etkinliği gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan’ın yaptığı konuşma sonrası sivil toplum kuruluşları 9’uncu Uluslararası Kervansaray Buluşmaları ile ilgili görüşlerini ifade ettiler.

HABER MERKEZİ