Anadolu’nun en önemli uluslararası kültür sanat etkinlikleri arasında yer alan Kervansaray Buluşmaları’nın bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek. Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 9’uncu Uluslararası Kervansaray Buluşmaları Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji-Kültür Sanat Günleri kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLAYACAK

15 Eylül Cuma günü saat 18.30’da Öğretmenevi önünde başlayıp, İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde sona erecek olan kortej yürüyüşü ile başlayacak olan 9’uncu Uluslararası Kervansaray Buluşmaları Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji-Kültür Sanat Günleri’nin açılış programı ise, 16 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda yapılacak.

EN ÖNEMLİ KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ

Öte yandan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kültür sanat etkinliklerinin yoğun olarak yer alacağı 9’uncu Uluslararası Kervan Saray Buluşmaları Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji-Kültür Sanat Günleri’ne vatandaşları davet ederek, Kervansaray Buluşmaları’nın Anadolu’da gerçekleştirilen en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ