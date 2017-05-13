Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaların devam ettiği Kerpiç Evlerde incelemelerde bulunan ve sonrasında Sanat Merkezi ile Sanat Sokağı’nı gezen Saran, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret etti.

MALATYA’DA BİRÇOK PROJEYE ÖNCÜLÜK ETMİŞTİR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sayın Saran’ın Malatya’da görev yaptığı dönemde Malatya için çok güzel hizmetler yaptığını ve kendisini Malatya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Kitap Fuarımızın oluşmasında ilk fikri veren, Kitap Fuarının düzenlenmesinde bizlerle birlikte büyük katkısı olan Sayın Valimiz ilimizde birçok projeye öncülük yapmıştır. Bu projeler içerisinde Kitap Fuarının anlamı çok farklı. Malatya okuyan bir il, bu nedenle Malatya’ya uygun bir fuardı. Kitap Fuarımızın gelişmesinde Malatya Valimiz Sayın Mustafa Toprak’ın da büyük katkıları var. Bu senede gerçekten büyük bir katılımla 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarını düzenledik. Bu yılki fuarımıza hem yazar hem yayınevi hem de ziyaretçi anlamında ciddi bir katılım var. Kitap Fuarımıza katılan Sayın Valimize teşekkür ediyorum” dedi.

MALATYA ÇOK GÜZEL BİR İVME KAZANMIŞ

Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı kendisine teşekkür ettiğini belirten Doç. Dr. Ulvi Saran, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın nazik daveti ile 6’ncısını görmekten büyük memnuniyet duyduğum Kitap Fuarı’na katılmak üzere Malatya’dayım. Özellikle temelini birlikte attığımız Kitap Fuarının bugüne kadar gelişerek sürdürülmesinde gösterdiği emeği her yönüyle görmek mümkün. Kitap Fuarı Malatya’nın bir geleneği haline gelmiş. Türkiye’de böyle geniş kapsamlı ve aynı zamanda muhteva itibari ile çok sayıda yayınevini, yayıncıyı ve ziyaretçiyi kapsayan bir fuar yok. Bu aynı zamanda Anadolu’nun kendi potansiyeli ile ne kadar güzel çalışmalar gerçekleştirebileceğini, başarabileceğini göstermektedir. Burada bulunduğum süre içerisinde yapılan güzel hizmetleri görme fırsatı buldum. Malatya gerçekten çok güzel bir ivme yakalamış. Aynı zamanda başlatmış bulunduğumuz ve bazı şansızlıklara uğrayan yatırımların devamında ve neticelendirilmesinde göstermiş olduğu gayretler içinde kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Malatya’da çok güzel çalışmaların var olduğunu belirten Saran, “Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Fotoğraf Makinesi Müzesi Türkiye’de parmakla gösterilecek bir çalışma. Böylesine geniş kapsamlı ve 2000’e yakın parçayı ihtiva eden bir müzenin bölgesinde tek olduğunu düşünüyorum” sözlerine yer verdi.

Malatya’da 3 yıldan fazla bir süre görev yaptığını belirten Saran, “Malatya’da olmak, tekrar aranızda bulunmak beni hem heyecanlandırdı hem de duygulandırdı. İnşallah Malatya çok daha güzel yerlere gelecek” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ