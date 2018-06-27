KERNEK’TE YENİDEN DÜZENLEME

Başkan Polat: Kernek Meydanı gerçekten çok güzel bir alan. Bu alanı daha fazla nasıl güzelleştirerek vatandaşlarımızın istifadesine sunarız bunun gayreti içerisindeyiz.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat beraberinde Genel Sekreter Ercan Turan, daire başkanları, ilgili şube müdürleri ve MESTON Genel Müdürü Hulusi Boyraz ile birlikte Kernek meydanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KERNEK DENİNCE AKLA SU GELİR

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat inceleme gezisi sırasında yaptığı açıklamada, “Kernek meydanında Sayın Ahmet Çakır döneminde düzenleme çalışmaları yapılmıştı. 9 yıl boyunca Malatya’ya yapmış olduğu çalışma ve hizmetlerden olayı Sayın Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum. Düzenleme çalışmaları sırasında burada bulunan yel değirmenini kaldırdık. Bu değirmeni Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde uygun bir yere taşıyoruz. Kernek meydanı gerçekten çok güzel bir alan. Bu alanı daha fazla nasıl güzelleştirerek vatandaşlarımızın istifadesine sunmanın gayreti içerisindeyiz. Kernek denince akla su gelir, bunun için burada yapacağımız çalışmalarda suyu ön plana çıkaracağız. Burada yapılan düzenleme çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat inceleme gezisi sırasında Kernek meydanında bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Başkan Polat ayrıca Kernek Meydanında çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler dağıttı.

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