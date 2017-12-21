Yeşilyurt Zaviye Mahallesi’ndeki Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen kermesi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay açtı. Şube Müdürlerinin de katıldığı kermesi gezen Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, kermes bağışçılarına teşekkür ettiler.



Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nin yaklaşık 150 gönüllüsünün hazırladığı yemek kermesinden elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi öğrenciler için değerlendirileceği kaydedildi.



İHA