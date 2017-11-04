Üniversitedeki aktiviteler hakkında bilgiler veren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Sosyal Bilgiler Topluluğu, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin düzenlediği kermesle ilgili de konuştu. Prof. Dr. Kızılay, elde edilecek gelirin Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaklarını ve bu güzel faaliyeti canı gönülden desteklediklerini söyledi.

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilgiler Topluluğu, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümleri tarafından bir kermes düzenlendi. Buradan elde edilecek gelir Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Kermesle ve üniversitede gerçekleştirilen diğer aktiviteler hakkında gazetecilere bilgiler veren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, faaliyetleri canı gönülden desteklediklerini kaydetti.

ÖĞRENCİLERİNDEN OLUŞUYOR

Kermeste elde edilecek gelirin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını belirten Prof. Dr. Kızılay, “Sosyal bilgiler topluluğu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinden oluşuyor. Öğrencilerimiz burada kendi yaptıkları ürünleri el emekleri ile yaptıkları, yiyecekleri, tatlıları burada öğrencilerimize üniversitemizin akademik ve idari personeline ikram ediyorlar. Elde ettikleri geliri de Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak üzere topluyorlar. Bu güzel faaliyetlerinden dolayı onları canı gönülden destekliyorum” diye konuştu.

ONLARI TEŞVİK EDİYORUM

Rektör Kızılay, “Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığı tarafından medikososyal girişinde Atatürkçü düşünce topluluğu Atatürk fotoğraflarından oluşan bir sergi açmıştı. Orayı ziyaret ettim şimdi de sosyal bilgiler topluluğumuz burada bir kermes düzenliyor. Onların kermesini ziyaret ettim. İçerideki topluluğumuz da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Atatürk resimlerinden oluşan güzel bir sergi açtılar. Oraya da gezdik. Üniversitemizde 83 tane öğrenci topluluğumuz var. Çok az üniversitede bu kadar topluluk var. Öğrenci topluluklarımız çok aktif bir şekilde çalışıyorlar. Bisiklet topluluğumuzun bir bölümü şimdi Avrupa'da geziyor. Bu alanda öğrencilerimizin çok yoğun faaliyetler ile buluşturuyoruz. Öğrencilerimize üniversitede sadece eğitim, sadece sınavlar, sadece mesleki bilgiler değil sosyal kültürel sanatsal ve sportif aktivitelerle iç içe oluyorlar. Onları teşvik ediyorum. Sizler de bu toplulukların bu çalışmalarını Malatya’ya ülkemize duyuruyorsunuz hepinizden bu konuda teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL