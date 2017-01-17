Malatya Şifa Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde iş yapan esnaflar, 1 Ocak’tan itibaren yürütülen parkmetre uygulaması yüzünden fazlasıyla mağdur olduklarını dile getirdiler. Bölgenin işlek olması, iş yerlerinin ve apartmanların yoğunluklu olarak bulunması nedeniyle devamlı bir araç sirkülâsyonunun olduğu Terminal Caddesi’nde ve diğer yakın sokaklarda yapılmaya başlanan parkmetre uygulamasının hem cadde üzerindeki araçlar hem de iş yoğunlukları açısından büyük sorun yarattığını belirten esnaflar, mağduriyetleri giderilmezse yavaş yavaş kepenk kapatmaya başlayacaklarını söylediler.

MÜŞTERİ POTANSİYELİMİZ DÜŞTÜ

Cadde esnaflarından Sami Arkadaş, bölgeyle ilgili en büyük problemlerinin parkmetrenin konuşlandırılmış olması olduğunu ifade etti. Sami Arkadaş, durumdan rahatsızlığını belirterek, “İş yerimizde hiçbir şey yapamıyoruz, arabamızı getirip park edemiyoruz. Ben hem gıda hem de araç kiralama işiyle uğraşıyorum. Bir müşterimiz geliyor, ufak bir işi de olsa parkmetre hemen 1-2 lira yazıyor. Müşteri potansiyelimiz düştü bu yüzden. Ortada trafiği engelleyen bir durum da yok üstelik. Fakat müşteri, kısa sürecek bir işi için bile park ücreti ödemek zorunda kalınca gelmiyor. Biz ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Biz kendi işimizi yapıp, ekmeğimizi kazanma derdindeyiz ama müşteri gelmedikçe biz de ekmek yediğimiz iş yerimizi kapatma düşüncesine giriyoruz. Belediyemizden bu konuda bizi mağdur etmemesini talep ediyoruz. Çünkü parkmetrede çalışan insan da işçi, biz ona ne diyelim ki? O adamın bir günahı yok sonuçta, o da ekmek parasının derdinde” şeklinde konuştu.

Sami Arkadaş, kendi araçlarını da park ücreti ödeyerek park etmek zorunda kaldıklarını vurgulayarak, “Biz parayı nereye böleceğimizi şaşırdık. Sigortaya mı verelim, muayeneye mi verelim, park ücreti olarak mı verelim, bilemiyoruz artık. Zaten doğru düzgün kazanç yok, ne yapacağımızı şaşırdık” ifadelerini kullandı.

KİRAMI NASIL ÇIKARACAĞIM?

Davut Bayram adlı bir başka esnaf da müşterilerin park ücreti yazılacak endişesiyle dükkânlara uğrayamadığını söyledi. Davut Bayram, “Dükkâna yanaşan müşteriyi görür görmez fiş yazıyorlar. Yazana da bir şey diyemiyoruz, o da işçi, işini yapıyor sonuçta. Toptancı geliyor aynı sorun, müşteri geliyor aynı sorun. Buradaki parkmetre uygulaması 1 Ocak’tan beri yapılıyor. 1 Ocak’tan beri buradaki esnafların hepsi yatıyor mecbur. Ben lastik işi yapıyorum. Müşteri lastik sormak için duruyor, hemen park fişi yazıp getiriyorlar. Müşteri bir lastik sorup gidecek hâlbuki. O müşteri bir daha gelmiyor örneğin. Benim bir de ruhsatım var, servis olarak da hizmet veriyorum ben. Ben lastik söküp takamazsam dükkân kiramı nasıl çıkarırım? Kapatıp gitmem gerek o zaman” şeklinde konuşarak, cadde esnafları olarak durumun kendilerini çok mağdur ettiğini tekrarladı. Bu uygulamanın yalnızca ana caddede yapılmakla kalsa sorun teşkil etmeyeceğini söyleyen Davut Bayram, “Buradaki esnafa yazık günah. Ana cadde olsa yine neyse fakat ara sokaklara, çıkmaz sokaklara kadar parkmetre uygulaması yapılıyor. İnsanların araba koyacağı yer kalmamış” dedi.

KENDİ EVLERİNİN ÖNÜNE PARK YAPAMIYORLAR

Şinasi Uluçay isimli bir başka esnaf ise, parkmetre uygulamasının sadece iş yeri önlerindeki veya sokaktaki araçlarla sınırlı kalmadığını, insanların şahsi araçlarını evlerinin önüne dahi park edemediklerini vurguladı. Şinasi Uluçay, “Burada apartmanda oturan insan, akşam 8’e kadar evine gidemiyor. Çoğunun işi akşam saat 5’te bitiyor üstelik. Ama eve geldiğinde arabasını koyacak yer bulamıyor kimse. Üç saat gezecek mi ya da hep uzağa mı park edecek? Evinin önünde bile para istiyorlar arabanı park ettiğin için. Asgari ücretle çalışan biri, ayda 300-500 lira nasıl park ücreti versin? Yalnızca biz esnaflar değil, burada oturan apartman sakinleri de mağdurlar. Akşam 4-5 gibi işi biten insan evine geliyor, bakıyor evinin önünde arabasını park edeceği yer yok. Evine çıkacak bu insan, daha çıkamadan saatlerce park yeri arıyor dışarıda. Bir iki tane ara cadde vardı park edecek, artık oralarda tamamen araç dolu. Bu yüzden hırsızlık da başladı burada, otomobil içlerinden hırsızlık yapılıyor. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Biz esnaf olarak çok mağduruz ama burada yaşayanlar, apartman sakinleri daha da zor durumda kalıyorlar ” diyerek durumlarının ciddiyetini belirtti. Şinasi Uluçay, bulundukları caddede çoğunlukla araç kiralama dükkânlarının bulunduğunu ifade ederek, “Bizim bu iş için ruhsatımız var. Yani dükkânın önünde araç bulundurabiliriz. Ama bu durumda bile bizden ücret alınıyor” şeklinde konuştu.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Esnaflar bu uygulamanın kendilerini ekonomik olarak oldukça mağdur ettiğinin altını çizerek, durumu iyileştirici bir adım atılmadığı takdirde hukuki yollara başvuracaklarını dile getirdiler. Sorunun, mahkemeye taşınmadan çözülmesini dilediklerini söyleyen esnaflar, Belediyenin konuyla en kısa sürede ilgilenmesi talebinde bulundular.

MUTLU SARIGÜL