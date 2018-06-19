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Kent Konseyi toplumun nabzını tutuyor...

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi sosyal deneylerle toplumun nabzını tutmaya devam ediyor. 

Kent Konseyi toplumun nabzını tutuyor...

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi sosyal deneylerle toplumun nabzını tutmaya devam ediyor. 

19 Haziran 2018 Salı 17:11
Kent Konseyi toplumun nabzını tutuyor...

Malatya Kent Konseyi’nin 2018 yılı lokomotif projesi olarak başlattığı 'Kendine ve Kentine Saygı Duy' projesi çeşitli etkinlikler ile devam ediyor. Bu kapsamında yaşlılara, hastalara, kadınlara, hamile bayanlara ve diğer dezavantajlı insanlara karşı özellikle toplu taşıma araçlarında yer verme konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak adına yapılan sosyal deney ile toplumun nabzı ölçüldü. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Malatya Kent Konseyinin toplumun genelini ilgilendiren sorunlara işaret etmek üzere her yıl bir lokomotif bir proje ile desteklediğini belirterek, Kendine ve Kentine saygı duy projesi ile de toplumda genel bir hassasiyet oluşturmak için kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarında gerçekleştirilen sosyal deneyde Kent Konseyinin gönüllü üyeleri de rol aldı.

Belediye durağında araca binen anne Ebru Sürücü ve kız çocuğu Çağla Sürücü boş koltuklardan herhangi birine otururken başka bir durakta araca binen yaşlı bir bayana Çağla Sürücü yer verdi. Bu anlarda daha önceden araca binen gönüllü üyelerin konfeti patlatması ve alkış tutması Çağla Sürücü ve Ebru Sürücü de ilk etapta şaşkınlık oluştururken daha sonra konunun anlaşılması büyük bir memnuniyetle karşılandı. Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar Çağla Sürücü’ye bu duyarlı davranıştan dolayı plaket takdim etti. Batar, “Malatya Kent Konseyi olarak bu sene başlattığımız ‘Kendine ve Kentine Saygı Duy’ projesi kapsamında özellikle sosyal hayattaki iyi hasletlerimizi gün yüzüne çıkartmakla alakalı bazı çalışmalar başlattık. Otobüsler de bayanlara yer verme bu özlemlerimizden de bir tanesiydi. Siz de bu konuda duyarlılık gösterip yaşlı teyzemize yer verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Böyle bir sosyal deneyin içinden olmaktan dolayı şaşkınlık ve mutluluk yaşayan Çağla Sürücü, yaşlı bayanlara veya hamile bayanlara yer vermenin kendisinin bir görevi olduğunu ifade etti. 

Malatya Kent Konseyi teşekkür eden Ebru Sürücü, “Ebeveynler olarak bu konulara ne kadar çok dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha gördük. Çocuklarımıza bu konularda örnek olmalı ve gerek büyüklerimize gerekse de küçüklerimize gereken özeni göstermemiz gerektiğini öğretmeliyiz” diye konuştu

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKent KonseyiSosyal Deneyler
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