Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya CHP İl Halk Binasında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda eğitim-öğretim yılına dair bazı açıklamalarda bulundu.

Ağbaba, “Türkiye’nin bulunduğu noktayı sizlere sunmak istiyoruz. Yargı bağımsızlığının yok edildiği, Türkiye’nin yaklaşık 100 yıla yakın bir zamandan beri biriktirmiş olduğu demokrasi birikiminin yok edildiği bir süreçle karşı karşıyayız ve bu süreç maalesef Hükümet eliyle yok edilmiş durumda. Yargı bağımsızlığı tamamen herkesin gözleri önünde bitirilmiş durumda” diye konuştu.

YARGIYA GÜVENSİZLİK YÜZDE 70

Milletvekili Veli Ağbaba, yaptığı açıklamada, yapılan anketler sonucunda yargıya güvensizliğin yüzde 70’i geçtiğini ifade etti. Ağbaba, “Bizim Cumhuriyetimizin bütün kazanımları yok edilmek isteniyor. İlk kez bu kadar açıkça bakanlıklar tarikatlar arasında pay edilmiş durumda. Sağlık Bakanlığı menzile, Milli Eğitim Bakanlığı bilmem hangi tarikata pay ediliyor. Bunun kimseye faydası olmayacağını, Türkiye’ye faydası olmayacağını birkaç yıl sonra göreceğiz. Ama Türkiye çok şey kaybedecek. Bütün dünyanın terk ettiği modeli bize tekrar dayatmaya çalışılıyor. Belki kendilerine benzer çocuklar yetiştirebilirler ama Türkiye’de ki eğitimin yeri en sonlarda olur. Bu nedenle ki tekrar Hükümeti uyarıyoruz; Devleti, bakanlıkları, cemaatlere pay etmekten vazgeçin. Yıllardan beri biriktirmiş olduğumuz demokrasi birikimimizi yok etmeyin” ifadelerini savundu.

Veli Ağbaba, sözlerini devamında, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bütün hükümetlerin yapmış olduğu bütün hukuksuzlukların toplamının fazlasını bu Hükümet yapıyor. Türkiye birçok hükümet gördük. Kendi muhaliflerine karşı sert olan hükümetler gördü ama bu kadar fütursuzca usulsüzlükler yapan bir hükümet asla görmedi. Kendisi gibi düşünmeyen kamu emekçileri cezalandırılmaya doyulmuyor. Milli Eğitim binaları artık istihbarat birimleri gibi çalışıyor. Birbirini ihbar eden, birbirini fişleyen, yandaş sendikalar ile okullarda alınan raporlar ile sürgün karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

MÜFREDAT SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Milli Eğitim Bakanlığının sürekli müfredat değişikliği yapmasına değinen Veli Ağbaba, “Kapalı kapılar ardında Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı değiştiriliyor. Değiştirip ne yapıyor? Mustafa Kemal Atatürk’ü müfredattan çıkarıyor. Yazılı kitaplardan çıkarabilirsin, 30 Ağustos’tan nasıl çıkaracaksın? Bir ülkeyi yoktan var ederek yaratan bir insanı nasıl çıkaracaksın? Çanakkale Savaşları’ndan nasıl çıkaracaksın? Meclis Başkanı iddia edilen bir meczup, bir Cumhuriyet, Atatürk düşmanı 30 Ağustos mesajı yayınlıyor. Ancak Mustafa Kemal Atatürk ismi yok. Sanki kendisi yaptı. Milli Eğitim’de müfredat değişiyor, Gençlik Kolları Başkanı açıklama yapıyor; dünya düzdür diyor. İşte anlayış bu. Yakında dünya bir öküzün boynuzunun üzerinde diyecek. İşte yetiştirilmek istenen nesil ve anlayış budur” ifadelerine yer verdi.

ADALET KURULTAYI

“Yapılan uygulamalara baktığımız zaman dünyada ve Türkiye’de komik duruma düşüyoruz” şeklinde konuşan Ağbaba, “Geçtiğimiz hafta bir Adalet Kurultayı gerçekleştirdik. Adalet Kurultayı, Adalet yürüyüşü gibi Türkiye’de adalet arayan, demokrasi arayan herkesi bir araya getirdi. Bu kurultay CHP’nin adalet kurultayı değil, hakkı, hukuku arayan herkesin kurultayıydı. İlk kez 700’e yakın insan bu kadar derinlikli tartışmalar yaptılar. Bu tartışmaları biz önümüzdeki dönemlerde yol haritamızda kullanacağız. Türkiye’nin geleceği için de önemli bir deneyim olduğunu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Ağbaba, Malatya’daki su sorununa da değinerek, “Bazen beni muhtarlar arıyor. Dilek’te su kalmadı diyorlar. Alişar, Boran, Eski Malatya’dan arıyorlar. ‘Suyumuz akmıyor’ diyorlar. Kanalizasyon suyu ile sulama yapıyoruz diyorlar. Dilek’te bostan eken kimse kalmadı diyorlar. Organize Sanayi Bölgesi’ni kirli, atıklı su ile yıkıyorlar. Biz basın açıklaması yapınca hemen CHP kirli suyu kapattırdı diye İl Başkanımız gidiyor, geziyor, resim çektiriyor. Biz Mecliste basın toplantısı yapıyoruz. Hemen kanalizasyon suyu vermemekle tehdit ediliyor. İşte biz kendi payımıza olanı alacağız. Ama birilerinin utanması gerekiyor. Malatya’yı yönetenlerin utanması gerekiyor. Malatya’nın en verimli ovaları, şehrin yanı başındaki yerler susuzlukla terbiye ediliyor. Kanalizasyon suyuna insanlar mecbur edilmiş. Hem Malatya’yı yönetenler hem de her seçimde sandık başına gidip oy verenlerde şapkalarını önüne alsın düşünsünler diyoruz. 2011’de bir fotoğraf çektirdim. Bir kanalizasyon borusu kırılmıştı. Bir milletvekili beni yalancılıkla suçladı. O kanalizasyon borusu hala kullanılıyor. Sadece sulama suyu mu? Hayır. Ben Mecliste ‘Malatya’ya haksızlık yapılıyor’ dediğimde, ‘Veli Ağbaba yalan söylüyor, Malatya’nın su sorunu yok’ diyenlerden bunun hesabını Malatya’nın sorması lazım. Ben üzerime düşeni fazlası ile yapıyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

HEKİMHAN DA DEMİR CEVHERİ VAR

Ağbaba, “Burası istimlak edilirken, burada yapılacağı, fabrikanın buraya kurulacağı söylenildi. Ama maalesef Malatya toprağı altında çıkan cevher, başka bir şehir Sivas’ta işlenecek. Bu da bir kent için zulümdür. Yani bizim cevherimizin bize bir ekonomik katkısı olmayacak. AKP de bunu izliyor. Biz bunun için de kamunun dikkatini çekeceğiz” şeklinde konuştu.

Veli Ağbaba, Kurban Bayramı’nı kutlayıp, Süper Lige çıkan Evkur Yeni Malatyaspor’u tebrik ettiğini belirterek açıklamasını tamamladı.

SELAHATTİN BAYRAK