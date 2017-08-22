Öte yandan çeşitli yemeklerin yapımında da kullanılan kenger çok yönlü kullanışı ile karşımıza çıkıyor. Özellikle kenger sakızı, vatandaşlar tarafından çok talep görüyor.

NORMALİN DIŞINDA BİR SAKIZ: KENGER

Kenger bitkisinin kökünde ve gövdesinde süt kıvamında bir madde bulunuyor. Ve bu maddeden yararlanılarak sakız elde ediliyor. Ağustos aylarının sonlarında kenger bitkisinin üst kısmı kuruduktan sonra köklerin etrafındaki toprak açılıyor ve açılan kökün baş kısmı, bir bıçak ile çiziliyor. Çizilen bu yerden çıkan süt, aslında süt görünüşündeki sakız, belli bir büyüklüğe erişip bir gün içerisinde koyulaşıyor. Sakız koyulaştıktan sonra toplanıyor. Toplanan sakız, toprağa yakın yerde olduğu için topraktan temizlenmesi için sıcak su ile yıkanıyor. Böylece sakız topraktan temizlenmiş oluyor. Ayrıca yıkanan sakız, normalde sert olmasına rağmen yıkandıktan sonra yumuşamış oluyor. Sakızlar bir araya getirilerek iplere diziliyor ve su içerisinde muhafaza ediliyor.

KENGER DEYİP GEÇMEYİN!

Çiğnenmesi zor olan kenger sakızı, diş çürüklerine iyi geliyor. Mide ağrısına iyi geliyor. Çene kaslarını kuvvetlendiriyor. Krampların çözülmesine iyi geliyor. Diş fırçası görevi görerek, dişlerin beyazlamasına yardımcı oluyor.

Kenger, aynı zamanda kurutulup, kahve olarak da kullanılıyor. Safra kesesindeki taşların düşmesinde de etkili oluyor.

MALATYA’DA KENGER ONDAN SORULUR

Malatyalı Arap Özkul, 1990 yılından bu yana kenger sakızı satışı yapıyor. Ekmeğini bu sakızı satarak kazanan Özkul, yıllardır aynı yerde, aynı tezgahta satış yaptığını, kengerin faydalarının oldukça fazla olduğunu belirtti. Özkul, “Şeker hastalarına, yüz felcine, kulağa, mideye kenger çok iyi gelir. Bu bitki midenin dostudur. Kengerin içerisindeki sarı suyu midenin suyunu alıyor. Midenin dostudur. Başka da birçok hastalığa devadır fakat ben çok bilmiyorum” dedi.

Kengerin faydalarından bahsedip, bu işi yıllardır yaptığını belirten Özkul, “Ben illa ki vatandaşın gelip benden kenger almasını söylemiyorum. Ama faydalı, şifalı ve çok doğal olduğu için bunu alsınlar. Kimden aldıklarının bir önemi yok” diye konuştu.

TANESİ 2 LİRA

Kengeri yıllardır sattığını belirten Arap Özkul, tane ile satışını yaptığını ve bir tane kenger sakızının fiyatının 2 lira olduğunu söyledi. Özkul, “Sattığım kenger sakızı, taze, temiz, her hafta taze taze getiriyorum. Tane ile satıyorum” ifadesini kullandı.

GURBETÇİLER ÇOK TALEP GÖSTERİYOR

Malatya’da kenger sakızı satışı yapan Özkul, Malatyalı vatandaşların genellikle sattığı tane sakızlardan birer birer aldıklarını söylerken, en fazla talebin özellikle de yaz aylarında gurbetçi vatandaşların gelmesi ile artığını; Almanya’dan, Fransa’dan gelen kişilerin paket halinde aldıklarını söyledi.

Erken saatlerde gelip, tezgahını açan Özkul, günde kaç tane kenger sattığının belli olmadığını belirtirken, “Geçen gün yine bir gurbetçi abimiz yanıma geldi. Fransa’da yaşadığını söyledi. Kenger sipariş etti. Fakat sakız haline gelmiş olanı istemedi. Sakız haline gelmeden önceki, topraklı, yıkanmamış şeklinde istediğini söyledi” dedi.

KENGER OTUNUN BİLİNEN YARARLARI

Kramp çözücüdür.

Hazımsızlığı giderir.

Sinirleri güçlendirir.

Migrene karşı faydalıdır.

İyi bir kan temizleyicidir.

Terletir ve vücuda rahatlık verir.

Kenger sakızı çiğnenirse iştahı açar.

Damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur.

Dişleri temizler ve diş etlerini kuvvetlendirir.

Antioksidan etkileri ile cilt ve prostat kanserine karşı koruyucudur.

Karaciğer iltihabı dahil, aşırı alkol ve bazı ilaçların neden olduğu safra yolu iltihabı, siroz ve kronik karaciğer hastalıklarında olumlu katkılar sağlar.

Soğuk kış günlerinde ya da fazla rüzgarlı ve cereyanlı ortamlarda bulunan insanlarda sıkça rastlanılan bir durum olan yüz felcini önlemede oldukça yararlıdır.

Bunun yanında kenger sakızı çiğnemek çene gevşemesini giderebilir, patlamış kula zarını düzeltebilir, safra kesesinde taş düşürmeye yardımcı olabilir, hazmı kolaylaştırabilir, şeker ve tansiyonu düşürebilir, kalp damarlarının gevşemesinde yardımcı olabilir.

Oldukça sert ve tadı acı olan bu sakız şifa kaynağı olması bakımından oldukça rağbet görüyor.

KENGER OTU NASIL KULLANILIR?

Kenger otunun köklerinden elde edilen kenger sakızı kullanılır. Bunun dışında kenger otu, sebze olarak kullanılabileceği gibi meyveleri kavrulup toz haline getirilerek kahve olarak da kullanılabilir.

TÜRKAN YILDIZ