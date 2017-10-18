Genişletilmiş İl Başkanlar Toplantısına katılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendiren AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda Türkiye ve dünyaya verdiği mesajlar olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 büyükşehirde gerçekleştirilecek AK Parti kongrelerine katılma talebinin bulunduğunu dile getiren Başkan Kahtalı, “Bunun içinde 30 büyükşehirde gerçekleştirilecek olan kongreleri kendisi belirleyecek. Burada yapılacak olan kongrelere de inşallah Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız katılacak” dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, partinin Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ve burada kendilerine seslenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını değerlendirdi. BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulunan Başkan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla Genişletilmiş İl Başkanlar Toplantısı’na katıldıklarını söyledi.

KONGRELERE CUMHURBAŞKANIMIZ KATILACAK

30 büyükşehir için yapılacak olan kongrelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılma talebi bulunduğunu ifade eden Başkan Kahtalı, “Toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm Türkiye ve dünyaya yönelik vermiş olduğu mesajlar vardı. Özellikle Suriye’yle ilgili yapılan sınır ötesi harekâtta muhalefetin tavır ve davranışının ne kadar anlamsız olduğunu, bununla beraber de tezkereye hem onay verdiklerini hem de arkasından ‘orada şehit olacak askerin sorumlusunun Cumhurbaşkanımızı tutmaları’nın ne kadar anlamsız ve mantıksız olduğunu, ayrıca buna benzer diğer değerlendirmelerde bulundu. Ancak teşkilatlarla ilgili bu güne kadar yapılmış olan kongrelerimiz var. 30 büyükşehrin kongresi en sona bırakılacak. Diğer kongreler gerçekleştirildikten sonra Cumhurbaşkanımızın Büyükşehirlerde gerçekleştirilecek olan kongrelere katılma talebi var. Bunun için de 30 büyükşehirde gerçekleştirilecek olan kongreleri kendisi belirleyecek. Burada yapılacak olan kongrelere de inşallah Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız katılacak” diye konuştu.

MANTIKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müftülere nikâh kıyma yetkisi veren düzenlemeye ilişkin eleştirileriyle ilgili, “İsteseniz de istemeseniz de bu, Meclisten geçecek. Kayıt dışı nikâh değil, kayıt altında nikâh. Asıl kayıt dışılıkları bu kaldıracak. Ne diyorlar utanmadan sıkılmadan, ‘Çocuk yaşta evlilik.’ Ya bırak, ne alakası var. Bu, işte onu tamamıyla ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır” açıklamasını da değerlendiren Başkan Kahtalı, şunları kaydetti:

“Bu uygulama inşallah Mecliste netleşecek. Ben Cumhurbaşkanımızın bu sözlerini memnuniyetle karşıladım. İnsanlar bir nikâh, bir de resmi nikâh kıyıyor. Resmi nikâh belediyenin görevlendirdiği bir memur tarafından kıyılıyor, ama insanlar bir de dini nikâh kıyma lüzumu hissettiği için bir imam hocamıza gidip bir dini nikâh denilen imam nikâhı kıyıyor. Şimdi eğer isterse vatandaşım belediyede nikâhını kıyacak, isterse de bir müftünün yanına gidip hem resmi nikâhını hem de dini nikâhını kıymış olacak. Ben bunun çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız orada şunu söyledi ve gerçekten de çok doğru: ‘Kılıçdaroğlu dini nikâh olduğu zaman nedense yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede bir müftünün, kaldı ki yine kamu görevlisi, devlet memuru olan bir müftünün nikâh kıymasına karşı çıkıyor.’ Artık kendisi imam nikâhı kıymamış olabilir ama imam nikâhı kıymak isteyen vatandaşlarımızın olduğunu herkes biliyor. Ben bunun bu anlamda çok olumlu olduğunu, çok doğru olduğunu ve kamuoyunda da çok büyük bir memnuniyet yarattığını belirtmek isterim.”

MUTLU SARIGÜL