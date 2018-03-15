KENDİNDEN ÖNCE BAŞKASININ DERDİNİ DÜŞÜNEN…

14 Mart Tıp Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi de bir program düzenledi. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilen programa Malatya Vali Yardımcısı Deniz Sürmen, İnönü Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nusret Akbulut, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, 7. Ana Jet Üssü Komutanı Pilot Albay Hasan Hüseyin Kanbur, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Faruk Nalçacı, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, akademisyenler, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program İnönü Üniversitesi Kültür Sanat Topluluğu öğrencilerinin müzik dinleti ile devam etti. Programda ilk konuşmayı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş yaptı.

Toplumsal uyumun önemli saygın meslek sayılan tıbbın ne yazık ki Rönesans sonrası toplumsal algılardaki değişime ve özellikle Sanayi Devrimi’yle birlikte gelişen makineleşmeye paralel olarak yerini endüstriyel tıbba bırakmaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Durmuş, karşılaştıkları türlü güçlüklere rağmen, vatandaşların sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayret ettiklerini söyledi.

HİZMETTE ÖNEMLİ GELİŞMELER KAYDEDİLDİ

Görevlerini hakkıyla yerine getiren hekim ve sağlık çalışanlarına şükranlarını sunduğunu dile getiren Prof. Dr. Durmuş, “Ülkemizde 14 Mart Tıp Bayramı hekimlerin ve sağlık çalışanlarının kendi mesleklerinin değerini yaşama, dayanışma içinde olma, ortak sorun ve çözüm önerilerini dile getirme fırsatı buldukları bir gün olarak kutlanmaktadır.Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hedefi ülkemizi sağlık alanında daha ileri bir seviyeye taşımak, insanımıza hak ettiği sağlık hizmetini en etkin, en ileri ve en hızlı şekilde sunmaktır.Bu görevi hakkıyla yerine getiren değerli hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı ve takdirlerimi sunuyorum. Bugün, ülkeni izin sağlık alanında yakaladığı gelişme ve uluslararası başarılar gurur vericidir. Altyapıda ve hizmette önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Hiç şüphesiz ki elde edilen başarıda, hekim ve sağlık çalışanlarımızın çok önemli katkısı vardır.İnsanların kaliteli, mutlu bir yaşanı sürebilmelerinin ana koşulu, sağlıklı bireyler olmalarından geçmektedir. Bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler, eğitimin gelişmesine, ülkenin kalkınmasına, toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunarlar” şeklinde konuştu.

DİRENİŞ SEMBOLÜ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Daha sonra söz alan ve Tıp Bayramı’nı kutladığını ifade eden Rektör Vekili Prof. Dr. Nusret Akbulut ise, “Günümüzde 14 Mart Tıp Bayramı ilk kutlandığı 1919 yılı tarihi ile tıbbiyeyi, ulusal tıbbiyelerin bir direniş sembolü olarak görülüyor. İstanbul işgal halindeyken, Tıp Bayramını kutlamak bahanesiyle, tıbbiyelilerle, öğretim üyelerinin başlattığı bir hareketin adıdır 14 Mart Tıp Bayramı. Söz konusu sağlık olunca hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanları, mücadelenin ön saflarında yer almış ve canlarını ortaya koymaktan çekinmemişlerdir. Ulusal egemenlik mücadelesi verdiğimiz bu günlerde, 14 Tıp Bayramı’nı bu yönü ile anmak daha anlamlı olsa gerek diye düşünüyorum. Hekimlerimizin, bir sürü yığınla sorunu söz konusu. Bunları çözmek, devlet büyüklerimize, bu sorunların takipçisi olmak, peşini bırakmamak, elde edinceye kadar mücadele etmek hepimize düşmektedir. Kendilerinden önce başkasının derdini düşünen, gecesini gündüzüne katan, sonsuz sabır ve üstün gayretle çalışan tüm sağlık çalışanları hekimlerimizin Tıp Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Program eğitime katkıda bulunan eğitim gönüllüleri ile mesleğinde 30 yılını dolduran hekimlere plaket verilmesi, göreve yeni atanan yardımcı doçent öğretim üyelerine cübbe giydirilmesi ve geleneksel 14 Mart Tıp Bayramı koşusunda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi