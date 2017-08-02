Ağbaba, “Bir toplu sözleşme süreci başlıyor. Yetkili sendika Memur-Sen geçtiğimiz dönem yapılan toplu sözleşmelerde hükümetin imzaladığı birçok karara uymadığı halde, maalesef buna çok itiraz olmamıştı. Şimdi Hükümetten 2018’in birinci 6 ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6 oranında zam talep ediyor. Herhalde Hükümet kendi memurunu sendika başkanı yapsa bu kadar az teklif edemezdi. Enflasyonun altında zam teklif ediliyor. Bu sözleşmede skandal kararlar var. Talepler arasında, ‘Toplu sözleşme ikramiyesinin 77 TL’den 102 TL’ye yükseltilmesine ve yetkili sendikaların üyelerine bir kat artırımla 204 TL ödenmesini teklif ediyoruz’. Yetkili Memur-Sen üyelerine 204 TL, Kamu-Sen'e ve KESK’e 102 TL isteniyor. Bu skandal bir şey. Başka bir madde de diyor ki, ‘Kamu yemekhanelerinde ve kamuya hizmet alımlarında helal gıda sertifikası şartı uygulansın, kamu görevlilerinde yemek ücretlerinde artış yapılmasını istiyoruz’ diyor. Yani her şeyi doğru yapmış, altta helal gıda diyor. Helal olması için önce ayrımcılık yapmamak lazım. Benim sendikaya üye değil diye Kamu-Sen'in, KESK’in üyelerine 102 TL toplu sözleşme ikramiyesi, Memur-Sen'in üyelerine 204 TL isteniyor. Bu helal değil, bu haram. Yemeği helal yapmakla helal yemiş olmazsın. Önce sözleşmeyi doğru yap. Sonuçta o verilen paralar buradaki insanların da oradaki insanların da cebinden çıkan paralar. Bunun son derece yanlış olduğunu söylemek istiyoruz. Taleplerde skandal maddeler var” diye konuştu.

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