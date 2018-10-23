Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92652
ALTIN
233.235
DOLAR
5.8608
STERLİN
7.6095
EURO
6.7228

“Kendi adayımızı belirleyeceğiz”

Yerel seçimlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına kendi adaylarını göstereceklerini ifade eden MHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, adaylarının şu an belli olmadığını kaydetti. Başkan Çiçek, “Biz yerel seçimlerde Malatya’da kendi adayımızı belirleyeceğiz. Eğer liderimiz, il başkanımız, teşkilatlarımız ne uygun görürlerse biz de aynı doğrultuda hizmet edeceğiz” dedi.

“Kendi adayımızı belirleyeceğiz”

Yerel seçimlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına kendi adaylarını göstereceklerini ifade eden MHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, adaylarının şu an belli olmadığını kaydetti. Başkan Çiçek, “Biz yerel seçimlerde Malatya’da kendi adayımızı belirleyeceğiz. Eğer liderimiz, il başkanımız, teşkilatlarımız ne uygun görürlerse biz de aynı doğrultuda hizmet edeceğiz” dedi.

23 Ekim 2018 Salı 11:09
“Kendi adayımızı belirleyeceğiz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, yerel seçimlerde kendi adaylarını göstereceklerini kaydetti. BUSABAH gazetesine yaptığı açıklamayla önemli bilgiler veren Başkan Çiçek, yerel seçimlerde adaylarının mutlaka olacağını belirtti.

ŞU ANDA BELLİ DEĞİL

Aday konusunda MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çok hassas olduğunu ifade eden Başkan Çiçek, “Şu anda belli değil. Ama inanıyorum, liderimiz bu konuda çok hassas. Aday olacak insan halka hizmet etmek için gecesini gündüze katacak bir insan olacağına inanıyorum. Çünkü Liderimiz Devlet Bahçeli bu konuda çok hassas. Özellikle belediye başkanlığında, mahalli idarelerde halka gerçek anlamda hizmet edecek insanları seçiyor. Zaten bunun örnekleri de Türkiye’de mevcut. Milliyetçi Hareket Partisi’nin belediyeleri çok güzel hizmetler alıyor ve halk da memnuniyetlerini dile getiriyor. Çünkü belediye başkanlarımız insan ayrımı yapmıyorlar. Liderimizin bir sözü var. Belediye başkanı seçildiğiniz anda siyasi kimliğiniz bir tarafa bırakacaksınız halka eşit muamele edip, eşit hizmet sunacaksınız. Bu Milliyetçi Hareket Partisi’nin şiarı. Bu liderimizin emri ve liderimiz belediyeleri sürekli kontrol ediyor” diye konuştu. 

HALKIN YARARINA OLANI SEÇECEKLER

Başkan Çiçek, “Biz yerel seçimlerde Malatya’da kendi adayımızı belirleyeceğiz. Eğer liderimiz, il başkanımız, teşkilatlarımız ne uygun görürlerse biz de aynı doğrultuda hizmet edeceğiz. Onlar da halkın yararına olanı seçecekler. Bundan eminiz. Onun için ben emin olduğum için kimi aday gösterirlerse göstersinler bizi mahcup etmeyeceklerini çok iyi biliyoruz” dedi.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Selma ÇiçekYerel SeçimlerAday
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“DAHA FAZLA BELEDİYE ALMAK İSTİYORUZ”
“DAHA FAZLA BELEDİYE ALMAK İSTİYORUZ”
Altındaki düşüş sevindirdi
Altındaki düşüş sevindirdi
Finalist projeler belli oldu
Finalist projeler belli oldu
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim