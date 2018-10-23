Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, yerel seçimlerde kendi adaylarını göstereceklerini kaydetti. BUSABAH gazetesine yaptığı açıklamayla önemli bilgiler veren Başkan Çiçek, yerel seçimlerde adaylarının mutlaka olacağını belirtti.

ŞU ANDA BELLİ DEĞİL

Aday konusunda MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çok hassas olduğunu ifade eden Başkan Çiçek, “Şu anda belli değil. Ama inanıyorum, liderimiz bu konuda çok hassas. Aday olacak insan halka hizmet etmek için gecesini gündüze katacak bir insan olacağına inanıyorum. Çünkü Liderimiz Devlet Bahçeli bu konuda çok hassas. Özellikle belediye başkanlığında, mahalli idarelerde halka gerçek anlamda hizmet edecek insanları seçiyor. Zaten bunun örnekleri de Türkiye’de mevcut. Milliyetçi Hareket Partisi’nin belediyeleri çok güzel hizmetler alıyor ve halk da memnuniyetlerini dile getiriyor. Çünkü belediye başkanlarımız insan ayrımı yapmıyorlar. Liderimizin bir sözü var. Belediye başkanı seçildiğiniz anda siyasi kimliğiniz bir tarafa bırakacaksınız halka eşit muamele edip, eşit hizmet sunacaksınız. Bu Milliyetçi Hareket Partisi’nin şiarı. Bu liderimizin emri ve liderimiz belediyeleri sürekli kontrol ediyor” diye konuştu.

HALKIN YARARINA OLANI SEÇECEKLER

Başkan Çiçek, “Biz yerel seçimlerde Malatya’da kendi adayımızı belirleyeceğiz. Eğer liderimiz, il başkanımız, teşkilatlarımız ne uygun görürlerse biz de aynı doğrultuda hizmet edeceğiz. Onlar da halkın yararına olanı seçecekler. Bundan eminiz. Onun için ben emin olduğum için kimi aday gösterirlerse göstersinler bizi mahcup etmeyeceklerini çok iyi biliyoruz” dedi.