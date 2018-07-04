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Kemal Sunal özlemle anıldı

Yeşilçam'ın en komik ismi, Türk sinema tarihinde gelmiş geçmiş en usta oyunculardan bir tanesi olan ve milyonları kendine hayran bırakan Malatyalı sanatçı, sevenleri tarafından tüm Türkiye’de vefatının 18. yılında yine özlemle anıldı.

Kemal Sunal özlemle anıldı

Yeşilçam'ın en komik ismi, Türk sinema tarihinde gelmiş geçmiş en usta oyunculardan bir tanesi olan ve milyonları kendine hayran bırakan Malatyalı sanatçı, sevenleri tarafından tüm Türkiye’de vefatının 18. yılında yine özlemle anıldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:01
Kemal Sunal özlemle anıldı

Sosyal medyanın en sık kullanılan alanlarından Twitter’da da anılan Kemal Sunal, milyonlarca kişi tarafından paylaşım rekorları kırdı.

Türk sinemasının ‘İnek Şaban' lakaplı usta oyuncusu Kemal Sunal hashtag ile birçok defa paylaşıldı.

Paylaşımlar arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya AK Parti milletvekillerinden Öznur Çalık ile yine Malatya milletvekillerinden Ahmet Çakır’ın yayınladığı mesaj dikkat çekti.

ÖZLEM VE RAHMETLE ANIYORUM

Öznur Çalık’ın paylaştığı tweet, “Güldürürken düşündüren, düşünürken güldüren Türk Sinema tarihinin efsane ismi, koca yürekli usta oyuncu, kıymetli hemşehrim Kemal Sunalı vefatının 18. yılında özlem ve rahmetle anıyorum” şeklinde oldu.

Ahmet Çakır’ın paylaştığı twitt ise şöyle:

“Türkiye’nin güldüren adamı olarak tarihe adını kaydettiren, usta oyuncu hemşehrim Kemal Sunal’ı aramızda ayrılışının 18. Yılında rahmetle anıyorum. Bir vefa olarak yaptırmış olduğumuz Sanat Sokağımızdaki Kültür Evinde ki Kemal Sunal odasını görmeyenler, mutlaka gezmelisiniz.”

O GÜLDÜ, TÜRKİYE GÜLDÜ

Diğer paylaşımlardan bazıları da şöyle oldu:

“Bir nesil seninle güldü, sen gittin gülmeyi unuttu. İyi ki girdin, iyi ki dokundun hayatımıza.”

“O güldü, Türkiye güldü.”

“Gülmeye çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde, büyük usta Kemal Sunal’ı saygı ve rahmet ile anıyorum.”

“Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim.”

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
Kemal SunalVefatının 18. Yılı
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