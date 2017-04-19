Şırnak’ta teröristlerle girilen çatışma esnasında şehit düşen ve şehitlik haberi baba ocağına ateş gibi düşen İbrahim Tanrıverdi’nin ismi, şehidin ölmeden önce ailesine verdiği vasiyeti üzerine yaşattırılıyor. Şehit olmadan önce “Bir gün bana bir şey olursa beni unutmayın, ismimi unutturmayın” diye bir nevi vasiyette bulunan Tanrıverdi’nin ismi, ailesinin talebi üzerine onun en çok gezdiği yerlerden biri olan Sanat Sokağı’na verildi. Tanrıverdi’nin sanatla çok uğraştığının bilinmesi de Sanat Sokağı’na isminin verilmesi noktasında bir istek olarak sunulmuştu. Bu noktada şehidin ailesi, İbrahim Tanrıverdi’nin anısına kitap yazmaya da başlamıştı. Kitabın yazımı ve yayını bitti, dağıtımına başlandı.

ŞAHADETİNİN 3’ÜNCÜ GÜNÜNDE KARAR VERDİK

“Cennetteki Yıldızımız” isimli kitabın yazım ve sonraki süreci hakkında bilgiler veren şehit Üsteğmen İbrahim Tanrıverdi’nin ağabeyi Cengiz Tanrıverdi, “Kardeşim şehit olduktan sonra, mevlidinden sonra annemin fikriyle başladık kitap yazmaya. Annem, ‘ben oğlum için bir kitap yazmak istiyorum’ dedi. Daha o acının çok sıcak olduğu bir anda bunu yapmaya karar vermiştik. Annem bu kitabı daha kapsamlı yazmayı ve İbrahim’in hayatını yazmayı düşünüyordu ama kitabın devre arkadaşlarına, ailemize hatıra olması maksadıyla farklı bir şekilde yazmaya karar verdik. Annem, İbrahim’in doğumundan başlayıp, şahadetine kadarki süreci yazacaktı. Misafirlerimizin yoğunluğu azaldıktan sonra annem yazmaya başladı. Ben anneme bir ajanda almıştım, oraya yazdı” dedi.

HERKES KELİME KELİME YAZDI

Cengiz Tanırverdi, “Annem de ilkokul ikinci sınıf terk… Dedi ki, ‘benim okuma yazmam iyi değil. Nasıl yazacağım?’ Ben de anneme, ‘sen yaz, ben düzenlemeleri yaparım’ dedim. Zaten İbrahim’in şehit olduğu ilk günden itibaren akılımızda olan ismini yaşatma mücadelesini bu kitapla daha güzel yağacağımızı düşündüğümüz için bunu daha kalıcı bir proje olarak gördük. Biz de aile olarak hepimiz bir şeyler yazabileceğimizi düşündük. Hayat mücadelemize devam ederken aynı zamanda kitap yazmayı sürdürdük. Bizim evde herkesin bir ajandası vardır. Herkes kendi ajandasına İbrahim’le ilgili zihninde, anılarında ne varsa kendi gözyaşlarıyla kelime kelime yazdı” diye konuştu.

TERÖR OLAYLARI KİTABIN ÇIKMASINI GECİKTİRDİ

Kitabın yazılma aşamasında şehit haberlerinin gelmeye devam etmesinin kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Tanrıverdi, “Kitabı yazarken, bir yandan acımızı hafifletirken ve bir yandan da mücadelemizi sürdürürken, bu çabamızda bizi zor duruma koyan şeyler oldu. Mesela şehit haberlerinin gelmesinin devam etmesi… Şehitlerimizin haberi bizi yıkıyordu ve yakınlarımızın da şehitlik haberini alıyorduk. İbrahim’in yakın arkadaşları şehit oldu. Yine İbrahim’in yakın arkadaşı Mehmet Dinç’in şehit olması bizi çok etkiledi. Bu gibi durumlar yazma sürecini biraz daha zor duruma düşürdü. Kitabımızın ilk sene devriyesinde çıkmasını planlıyorduk ama ülkemizdeki terör olayları ve bunun üzerine gelen 15 Temmuz darbe girişimi kitabın çıkmasını biraz erteletti. Ama hiçbir zaman kitabı iptal etme gibi bir düşünceye girmedik. 5 yılda, 7 yıl da olsa bu kitap çıkacak dedik” ifadelerinde bulundu.

KİTABIN İSMİ…

Kitabın ismine nasıl karar verdiklerini anlatan ağabey Cengiz Tanrıverdi, “Kitabın ismi konusunda ailede herkes bir tane isim önerisinde bulundu. Benim önerim vardı, onu yapacaktık. Daha sonra annemin isim önerisini yayınevi biraz daha beğendi. En son kız kardeşimin önerdiği isimde karar verdik. Biz kitabı yazmaya başladıktan sonra görüştüğümüz bir editör bize yardımcı olacağını söylemişti. İstanbul’da bilinen bir yayıneviyle tanıştırdı bizi. Onlarla görüştük. Biz o yayınevini istiyorduk ama yayınevi kitabı basmama kararı verdi. İstanbul’da birkaç tane daha yayıneviyle görüştüm, taslağı gösterdim. Bazı yayınevleri maddi boyutunu düşündü, bazıları kitap satılmaz diye düşündü. Tabi ticari kurum oldukları için bu doğaldı ama bizim satılıp satılmayacağı konusunda endişemiz yok. Biz yayınevlerinden tam ümidi kestikten sonra ben sosyal medyadan kampanya başlattım. Sağ olsunlar bana çok destek oldular. Orada beni bir yayınevi sorumlusu buldu. Numarasını gönderdi, ara dedi. Kitabı anlattım. Bir şehit ailesinin hayatının nasıl olduğu ve şehit haberinden sonra nasıl bir sürece girdiklerini anlattığımızı söyledim. O da ‘ben bu kitabı hiç görmedim, konusunu da bilmiyorum ama bu kitabı basacağım; eğer kabul edersiniz’ dedi. Yayınevini araştırdım, tamam dedik. Sonra çalışmalarımız sürdü” sözlerine yer verdi.

SİYASETE ALET ETMEYİN

Şehit ailelerinin siyasete mal edilmemesini istediklerini belirten Tanrıverdi, “2 yıldır şehit haberleri geliyor. O şehitlerin evlerinin harap olduğu hep dikkatimizi çeker. Onlar çok zor eğitimlerden geçiyorlar. Onlar şehit olmaya yemin ederek mesleğe başlıyorlar. Şehitlerimize nasıl sahip çıkacağımızı anlatmaya çalıştık. Bizim bir isteğimiz var: Hiç kimse, hiçbir şehidin ailesini siyasi amaçlı olarak kullanmasın. Veya tartışmalara alet etmesin. Aynı cümle içinde dahi kullanmasın. Biz acımızı yaşarken, bu tür şeylerle mücadele etmek zorunda kaldık. Şehit aileleri her zaman devletinin yanındadır. Herkesin bu kitabı okumasını istiyoruz. İnşallah okurlar ve bizlerin neler yaşadığını görürler. Farkındalıklar oluşur” dedi.











TÜRKAN YILDIZ