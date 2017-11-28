Tesbih çeşitleri ve faydaları hakkında bilgiler veren esnaf Osman Özalp, Malatya'da tesbihe talebin çok fazla olduğunu söyledi. Özalp tesbih çeşitlerini ise, “Kehribar, oltu, koka, damla, dominik, polonya, ateş, zar, akik...” şeklinde sıraladı.

Kehribar taşının Rusya'dan geldiğini ve yapay olan kehribarın ise İstanbul'da yapıldığını söyleyen Özalp, damla kehribarın özelliğine değindi.

GERÇEK VE GERÇEK OLMAYAN KEHRİBAR AYIRT EDİLEBİLİYOR

"Damla kehribar, reçineden olur ve hafif yumuşaktır. Ancak çekildiği zaman yapay kehribar biraz daha farklı oluyor. Gerçek de koku olur, yapay da olmaz. Gerçek kehribar sigara külünü kaldırır. Cepte taşındığı zaman kehribarın o tozu çekme özelliği var. Vücuttaki elektriği ve kötü enerjiyi alıyor. Strese iyi geliyor. Küçük çocuklarda guatıra ve diş çıkarmasına faydası oluyor" şeklinde açıklamalarda bulunan Özalp, kehribarın gram fiyatının ise, 10-12 dolar arasında olduğunu ve büyüklüğünde göre de gram fiyatının değiştiğini ifade etti.

120 DOLAR…

Kehribarın bir çeşidinin de Osmanlı Kehribarı olduğunu dile getiren Özalp, "Osmanlı kehribarı 150 senelik tesbih ve gramı 120 dolar" dedi.

Kehribar dışındaki her taşın da özellikleri olduğunu söyleyen Özalp, "Çocukların salyasının akmasını engelleyen ve genelde çocuklara bileklik ya da kolye ucu yapılan taşlar var. Mesela oltu taşı, kan dolaşımını hızlandırıyor. Erzurum'da bir tas yapmışlar ve içine kan koymuşlar. Hemen yanına da oltu taşının içine kan koymuşlar ve bakmışlar ki kan oltu taşının içinde pıhtılaşmazken, diğer tasın içinde pıhtılaşmış. Bir başka taş oltu ise; elde sürekli çekilip, temas halinde olduğu zaman parmak uçlarındaki kan dolaşımını daha çok hızlandırıyor. Akik taşı strese, sinire iyi geliyor" şeklinde konuştu.

ELDEKİ MİKROBU ÖLDÜRÜYOR

Malatya'da kehribarı herkesin almadığını belirten Osman Özalp, genel anlamda en çok kokanın tercih edildiğini söyledi. Özalp, "Kokanın fiyatı daha uygun oluyor. Bu yüzden de tercih ediliyor. Kokalar, Brezilya'da koyu kahverengi, ceviz şeklinde çekirdekten elde ediliyor. Bu da eldeki mikrobu öldürüyor" diye açıkladı.











SELAHATTİN BAYRAK