23 Aralık 2017 Cumartesi

Kazım Karabekir’de ana sınıfı heyecanı

Kazım Karabekir İlkokulu’na anasınıfı açıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü, bir anonim şirketi ve Okul Aile Birliğinin katkılarıyla yapılan ana sınıfı 2 derslik ve 4 şubeden oluşuyor.

22 Aralık 2017 Cuma 10:43
Kazım Karabekir’de ana sınıfı heyecanı

  Kazım Karabekir İlkokulu’nda anasınıfı açılışı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü, bir anonim şirketi ve Okul Aile Birliğinin katkılarıyla düzenlenen 2 derslik, 4 şubeli ana sınıfının açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurcan Berber, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Okul Müdürü Orhan Tokmak, anonim şirketinin yetkilileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

TATLI’DAN EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR
  Halk oyunları ekibinin gösterisi ile başlayan açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okul öncesinin önemi ve öğretmenin rol model olması hakkında bilgiler verdi ve şirket yetkililerine, Okul Aile Birliğine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Verdikleri destekten dolayı çok mutlu olduklarını, öğrencileri görünce duygulandığını ve ihtiyaç duyulan bölgelere her zaman yardımcı olduklarını olacaklarını dile getiren anonim şirket yetkilisi Azra Şentürk’ten sonra söz alan Okul müdürü Orhan Tokmak da, Kazım Karabekir İlkokulu ailesi olarak bölgede büyük ihtiyaç duyulan anasınıfının açılışına katkı sunan, destek olan Milli Eğitim Müdürlüğüne, anonim şirketine ve Okul Aile Birliğine teşekkür ettiğini kaydederek, ana sınıfının hayırlı olması temennisinde bulundu.









MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahKazım Karabekir İlkokulu

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