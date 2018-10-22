KAZAKİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE ANLAMLI ALKIŞ

AK Parti Malatya Milletvekili, MKYK Üyesi ve TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı Öznur Çalık ve İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu(UNFPA), Asya Nüfus ve Kalkınma İştiraki (APDA) ve Japonya Hükûmeti işbirliğiyle organize edilen “Uluslararası Gençliğe Yatırım Konferansı”na katılmak için Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitti.

2 güne yayılan oturumlarla devam eden, 40’ı aşkın ülkeden milletvekilleri ve uzmanlar katıldığı toplantıda küresel anlamda gençlerin yaşadığı problemler tartışıldı, gençliğin sorunlarına çözümler arandı.

ÖRNEK ÜLKE VURGUSU

Dünyada gençlere yönelik başarılı politikaları ile dikkat çeken Türkiye’nin gençlik politikalarını diğer ülkelerle paylaşmak üzere konuşma yapan Çalık, “Türkiye’nin sosyal koruma harcamaları için ayırdığı bütçe ile özellikle son 15 yılda sosyal politikalar alanında dünyada örnek ülke haline geldiğini” ifade etti.

Gençler, kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar için yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin dünyaya ilham kaynağı olduğunu ifade eden Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere verdiği önemden ve geçtiğimiz yıl yapılan referandum ile seçilme yaşının 18’e indiğinden bahsetti.

Çalık’ın 22 yaşında Cumhuriyet tarihinin en genç milletvekili olan Rümeysa Kadak’ı tanıtarak konuşması için koltuğunu bırakması katılımcı ülke temsilcilerinden alkış aldı.

Konferans vesilesiyle Kazakistan’da bulunan Öznur Çalık ve Rümeysa Kadak ayrıca Astana Büyükelçiliği; TİKA, Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü Astana temsilciklerini ziyaret ederek Kazakistan’daki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalık, Kazakistan’dan döndükten sonra Uluslararası Parlamenterler Konferansı toplantısına katılmak üzere Kanada’nın başkenti Ottawa’ya gidecek.