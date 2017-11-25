Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda sahnelenen oyunu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, daire başkanları, şube müdürleri ile vatandaşlar seyretti.

Malik Otarbayev’in yazdığı “Sonsuz Mutluluk(Hayal ile Hakikat)” adlı oyunun yönetmenliğini MukangaliTomanov üstlendi. TemirbekMuhtarov’un tasarımcısı olduğu oyunun sanat yönetmenliği ise Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Emektarı RahimcanOtarbayev’e ait.

BÜYÜK İLGİYLE İZLENDİ

Büyük ilgiyle izlenen oyunun sonunda kısa bir konuşma yapan Sanat Yönetmeni RahimcanOtarbayev, Kazakistan’ın 25 yıldır bağımsız olduğunu anımsattı. Sovyetler zamanındaki Stalin döneminde büyük zulümler yapıldığını anlatan Otarbayev, “25 yıl önce bağımsızlığa kavuştuk. Stalin döneminde Ahıska Türk kardeşlerimiz büyük bir zulme uğradılar. Gerçekten büyük kayıp yaşadılar. Kazakistan’daki 60 devlet tiyatrosu arasında İlk defa bizim tiyatromuz Kazak-Türk dostluğunu ve kardeşliğini gösteren bu oyunu sergilemiştir.” dedi.

KAZAKİSTAN VE TÜRK DOSTLUĞU PEKİŞTİ

Sözleri tercüme edilen Otarbayev, “Dinimiz de bir, imanımız da bir, dilimiz de bir” ifadelerini ise Türkçe olarak söyledi. Tercümeyi yapan ve aynı zamanda oyunun yazarı olan Malik Otarbayev, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve ekibi ile tüm Malatyalılara ilgilerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti. Malik Otarbayev, Kazak geleneğine göre teşekkür ifadesi olarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu’ya Kazak Kaftanı hediye ettiler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAMIŞTIR

Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu da sanatçılara teşekkür ederek, “1944’te Sovyetler Birliğinin ünlü ama şu anda hiç olmuş bir diktatörünün, kardeşlerimiz Ahıska Türklerine yaptığı zulmün teatral halini izledik. Çok duygusal bir tablo vardı hakikaten. Kazakistan Devlet Tiyatromuza, yazarımıza, yönetmenimize ve tüm oyunculara çok teşekkür ediyoruz. Stalin’in ‘1 kişinin ölümü trajedidir ama 1 milyon insanın ölümü istatistiktir’ dediği söylenir. Bu kadar vahşice, barbarca katliamları böyle ifade eden diktatördü ama hala Kazak Türkleri Orta Asya’da, Anadolu’da kültürlerini inançlarını, değerlerini yaşatıyor ve yaşıyorlar. Hiçbir zalim, diktatör, eşkıya dünyaya hükümdar olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Mumcu, program sonunda sanatçılara çiçek de takdim etti.

HABER MERKEZİ