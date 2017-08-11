Öteden beri mevsimlik işçilerin kaderi olan ihmallerin ve dolayısıyla kazaların önüne bir türlü geçilemiyor. Binbir umutla başlayan mevsimlik işçilerin serüvenleri, azımsanamayacak kadar çilelerle bitiyor. Hatta bazıları bu yolda hayatını kaybediyor. Bu kapsamda, önceki akşam Hekimhan ilçesinde kayısı işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. 4 ailenin evine ateş düştü.

RÖMORKUN ALTINDA KALDILAR

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Hekimhan ilçesi Dikenli Mahallesi Yılanlı mevkiinde, 9 Ağustos 2017 günü saat 18.30 sularında kayısı toplama işleminin bitmesine müteakip traktör üzerinde sürücü ile beraber 5 kişi, arkasına bağlı bulunan römorkta ise 10 kadın tarım işçisi ile köye dönüş esnasında köy yoluna 150 metre tarla yolu üzerinde römorkun sol arka tekerinin virajdaki boşluğa düşmesi ve römorkun traktörden ayrılarak ters dönmesi sonucu tarım işçileri römorkun altında kalmışlardır” denildi.

ELAZIĞ VE ADIYAMAN’DAN GELMİŞLER…

Açıklamanın devamında, “Kaza haberini alan ilimiz Valisi Ali Kaban Yazıhan ve Hekimhan ilçe kaymakamlarına gerekli talimatı vererek olay mahalline intikallerini sağlamış, ilçe kaymakamları tarafından kazaya müdahale edilerek sağlık ekiplerince yaralıların en yakın Yazıhan Devlet Hastanesi’ne intikali sağlanmış, ilk müdahale yapılarak durumu ağır olanların ise Malatya Devlet Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezine intikali yapılmıştır. Üzücü kaza esnasında 1 kadın tarım işçisi olay yerinden ağır yaralı olarak hastaneye getirilen, 2 kadın tarım işçisi ise hastanede olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden tarım işçilerinin 1961 Elazığ doğumlu Z.T., 1962 Adıyaman doğumlu E.K., 1981 Adıyaman doğumlu A.S. olduğu belirlenmiş, 7 kadın tarım işçisi ise yaralı olarak bahse konu hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kazazedelerin yakınlarının hastanelere intikali sağlanmış, kaza ile ilgili tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. Öte yandan öğleden sonraki saatlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 olduğu da bildirildi.

ADIYAMAN’DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Diğer taraftan hayatını kaybeden 4 kişiden 2’si dün Malatya’da toprağa verildi. 9 kişinin de yaralandığı feci kazada yaşamını yitirenlerden Asiye Serin ve Zeynep Talay, Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Şehir Mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada ölen diğer 2 kişinin ise memleketleri Adıyaman'da toprağa verileceği öğrenildi.

ÇOCUKLARI ÖKSÜZ KALDI

Yine edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden Elif Kaya’nın 50 yaşında ve 2 çocuk annesi olduğu, Asiye Serin’in 40 yaşında ve 4 çocuk annesi olduğu, Zeynep Talay’ın ise 22 yaşında olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden diğer kişinin ise ismi henüz öğrenilemedi.



















TÜRKAN YILDIZ