27 Kasım 2017 Pazartesi

Kaymakam Zengince‘den şehit annesine ziyaret

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende’nin Karabayır Mahallesi’nde bir takım temaslarda bulundu. Kaymakam Zengince, ilk ziyaretini şehit annesi Sultan Koçhan’a yaptı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 11:08
Kaymakam Zengince‘den şehit annesine ziyaret

  Duygulu anların yaşandığı ziyarette şehit annesi ile yakından ilgilenen Kaymakam Zengince, her zaman ailenin yanında olduklarını söyledi. Şehit annesi Sultan Koçhan, kendisini ziyaret eden Kaymakam Zengince’ye teşekkür ederek “Buraya kadar gelip benim halimi hatırımı sormanız kadar güzel bir hediye olamazdı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, bu gün buraya gelerek beni ne kadar mutlu ettiniz bilemezseniz” şeklinde konuştu.

Mahalleye yeni yapılan okulda da incelemelerde bulunan Kaymakam Zengince, burada yetkililerden bilgiler aldı. Mahalle halkı ile bir süre sohbet eden Kaymakam Zengince, daha sonra Mahalle Muhtarı Mustafa Sevinç’den mahallenin sorunlarını dinledi.

Kaymakam Zengince’ye İlçe Jandarma Komutanı Özkan Topal ve SYD Vakfı Müdürü İbrahim Alaattin Ateş de eşlik etti . 

İHA
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