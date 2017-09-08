08 Eylül 2017 Cuma

Kaymakam veda etti

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle Siirt’in Şirvan ilçesine atanan Kaymakam Memiş İnan, Doğanşehir’e veda etti.

08 Eylül 2017 Cuma 10:48
Kaymakam veda etti

25 aydır Doğanşehir Kaymakamlığı görevini yürüten Kaymamakam İnan için Doğanşehir Belediyesine ait Beypınarı tesislerinde veda yemeği düzenlendi.

Yemeğin ardından, Doğanşehir’e yaptığı hizmetlerden dolayı Kaymakam İnan’a bir plaket veren Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Kaymakam İnan’a yeni görevinde başarılar diledi.

HAKKIMI HELAL EDİYORUM

Kaymakam Memiş İnan ise, Doğanşehir’de çok iyi hatıralar biriktirdiğini ifade ederek, “Doğu’da zorunlu görev süremin tamamlanması için gidiyorum. Birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarıma benim hakkım varsa helal ediyorum, sizlerden de helallik istiyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilçede çalışan kamu personeli, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri ile tek tek vedalaşan Kaymakam İnan daha sonra ilçeden ayrıldı.

İHA
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