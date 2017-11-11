Şehit Muhammed Fatih Safitürk’ün adı Malatya dışında Türkiye’de 30 il ve dünyada da 1 ülke, okul cadde, sokak, bulvar, park gibi toplamda 55 noktada yaşatılıyor.

Sakarya'da şehit ve gaziler üzerine bir internet sitesinin sahibi olan Erdoğan Erdoğan tarafından yapılan araştırmaya göre Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün adının verildiği yerler şu şekilde sıralanıyor:

ADI CADDEDE, SOKAKTA, BULVARDA, PARKTA…

“Afrika Ülkesi Uganda Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Camii, Adıyaman Kahta Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk İlkokulu, Ağrı Diyadin Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Caddesi, Ağrı Tutak Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Spor Kompleksi, Ankara Yenimahalle Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Bulvarı, Ankara Etimesgut Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi, İçişleri Bakanlığı Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Encümen Toplantı Salonu, Bilecik Merkez Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu, Bilecik Merkez Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu Kütüphanesi, Bingöl Kığı Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Gençlik Merkezi, Diyarbakır Kocaköy Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam hatip Lisesi, Eskişehir Tepebaşı Çamlıca Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu, Gaziantep Şahinbey Anneler Ortaokulu Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Toplantı Salonu, Iğdır Merkez Halfeli Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu, İstanbul Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi, İstanbul Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kütüphanesi, İzmir Menderes Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi, İzmir Menderes Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Orta Okulu, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu, Kırşehir Akpınar Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Hatıra Ormanı, Kocaeli Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Üst Geçidi, Konya Akşehir Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam hatip Lisesi, Kütahya Domaniç Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu, Mardin Derik Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesi, Mardin Kızıltepe Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk İlkokulu, Mardin Derik Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Parkı, Mardin Derik Kız Meslek Lisesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kütüphanesi, Mardin Derik Koçyiğit Köyü Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Spor Kompleksi, Manisa Turgutlu Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Hatıra Ormanı, Mersin Gülnar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kütüphanesi, Muş Bulanık Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Parkı, Sakarya Sapanca Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Parkı, Sakarya Sapanca Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Öğrenci Yurdu, Sakarya Serdivan Sabahattin Zaim KYK Öğrenci Yurdu, Sakarya Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Konferans Salonu, Sakarya Taraklı Hükümet Konağı Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Konferans Salonu, Sakarya Merkez Camili Mahallesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Caddesi, Sakarya Geyve Tepecikler Mahallesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Mescidi, Sakarya Geyve Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Sosyal Tesisleri, Sakarya Arifiye Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Caddesi, Sakarya Arifiye KYK Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Erkek Öğrenci Yurdu, Sakarya Arifiye Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesi, Sakarya Üniversitesi Arifiye Meslek Yüksek Okulu Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Konferans Salonu, Samsun Canik İMKB Anadolu Lisesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Edebiyat Atölyesi, Siirt Pervari Beğendik Beldesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Parkı, Sivas Şarkışla Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu, Şanlıurfa Karaköprü Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk İlkokulu, Şanlıurfa Harran Ortaokulu Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Spor Salonu, Şanlıurfa Akçakale Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kurs Merkezi, Şırnak Merkez Kasrik Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Çok Programlı Anadolu Lisesi, Tokat Pazar Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Hatıra Ormanı, Trabzon Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kent Konağı, Trabzon Sürmene Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk İlkokulu, Van Erciş Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Sürekli Eğitim Merkezi ve Van Edremit Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Parkı.”

Şehit Kaymakam Safitürk'ün ailesinin Arifiye'de ikamet etmesi nedeniyle, Sakarya Üniversitesi Arifiye Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'na da Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adının verilmesi için rektörlüğe başvuruda bulunulduğunu belirten Erdoğan, rektörlükten olumlu cevap aldığını söyledi.

MAKAM ODASINA BOMBA…

Mardin Derik ilçesinde PKK’lı teröristlerce makam odasına konulan bombanın patlatılması neticesi şehit edilen 35 yaşındaki Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Ailesinde ise acısı, hala dün gibi taze. Baba Asım Safitürk, ailesi ve sevenleri her fırsatta şehit kaymakamın mezarını ziyaret ederek dualar okuyor.

İHA