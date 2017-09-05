05 Eylül 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Kaymakam Özdemir’e veda yemeği

Kuluncak Kaymakamlığı ve Darende Kaymakam Vekilliği görevlerini yürüten Tolga Özdemir’e, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser tarafından veda yemeği verildi.

05 Eylül 2017 Salı 10:50
Kaymakam Özdemir’e veda yemeği

  Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, veda yemeğinde bir konuşma yaparak, “Kuluncak kaymakamı ve Darende kaymakam vekilimiz Sivas’ın Divriği ilçesine atanmıştır. Darende’de güzel izler bıraktı. Önemli olan da budur. Önemli olan iş yapmak ve hizmet etmektir. Kaymakamımız kısa sürede olsa da gördü ki, Darende’de yanlışların olmadığı yerdir. Darendeli Devletine bağlı, bayrağına bağlı huzurlu bir ilçemizdir. Bizler kaymakamımızın Darende’de kalmasını çok istedik ama kısmet değilmiş ama yine de uzağa gitmedi. Beş beldenin birine düştü. İstikbal vaat eden bir kaymakam. İnşallah daha güzel yerlerde görürüz” dedi.

HİÇBİR OLUMSUZLUK YAŞAMADIM
  Kaymakam Tolga Özdemir ise, “Bildiğiniz gibi 15 Temmuz sürecinde burada bir değişiklik oldu ve vekaleten geldim. Sekiz ay gibi kısa süre kalmama rağmen güzel anılarla ayrılıyorum ama Darende ve Darendeliler her zaman benim için ayrı bir önem taşıyacaklardır. Burada görev yaptığım sürede, hiçbir olumsuzluk yaşamadım. Huzur içerisinde geçiş sürecimizi tamamladım. Ben bu veda yemeğini hazırlayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA
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